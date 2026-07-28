電子煙毒滲透校園 羅廷瑋：防治力道不足 籲跨部會整合阻斷源頭

電子煙毒全面滲透校園，嚴重影響學子身心健康，教育部國教署有訂定電子煙處遇流程，但仍被質疑防治力道不足。國民黨立委羅廷瑋說，校園反毒不能只靠老師，也不能把責任推給教育現場，政府應立即跨部會整合，加強查緝網路販售、追查毒煙彈來源，從源頭阻斷並提供學校更完整辨識、通報及輔導機制。

電子煙毒在學子間流傳開來，上月27日喪屍煙彈被改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣或以強暴脅迫及欺瞞方式使人施用最重可處死刑，單純施用也可處6月以上、5年以下有期徒刑，行政院也提案修法，希望對輸入及製造電子煙品科以刑罰，對持用者處以罰鍰，朝野尚待凝聚共識。

教育部指出，國教署已訂定電子煙處遇流程，透過跨單位查處及時提供預防教育、輔導轉介及專家支持等措施，強化青少年電子煙防制。

羅廷瑋表示，電子煙在校園愈來愈氾濫，部分來路不明的煙彈甚至摻有毒品，政府卻始終拿不出有效對策，只剩下宣導、通報等老方法，顯然已經追不上犯罪手法的變化。如果政府連毒煙彈如何流入校園、如何透過網路販售都攔不住，又如何讓家長放心把孩子交給學校？

羅廷瑋指出，他已多次在立法院質詢教育部，要求提出具體的校園電子煙防制對策，但至今仍看不到完整、有效的方法。校園反毒不能只靠老師，也不能把責任都推給教育現場。政府應立即整合教育部、衛福部、警政署及數發部，加強查緝網路販售、追查毒煙彈來源，從源頭阻斷流入校園，同時提供學校更完整的辨識、通報及輔導機制。

羅廷瑋強調，孩子的健康不能等，也不能一再用「持續精進」來交代。當電子煙與毒煙彈持續滲透校園，教育部若還拿不出更積極、更有效的作為，就是失職。\

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