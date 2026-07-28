刪手足特留分無納入「貢獻制」 律師：很多不確定性概念

立法院會28日三讀通過修正《民法》第1223條，刪除兄弟姊妹特留分。此次一併修正第12條條文，明定修法自公布六個月後施行。此次修法未納入法務部擬定「特別貢獻制」，台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，他看過條文，評估其中有很多不確定性的概念，盼經過更多溝通、討論再實施。

三讀條文修正通過，將原本《民法》第1223條第四項規定「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」直接刪除。法務部原先擬定相關配套，擬修正《民法》第1149、1165、1173-1、1173-2條，經過朝野共識，院會通過國民黨團再修正動議「不予修訂」。

對此，劉韋德表示，肯定法務部擬定「特別貢獻分」制度的立法目的，如果被繼承人有特別貢獻人的時候，透過該制度，他們可以在分配遺產時，得到多一些的保障。

劉韋德指出，該制度在日本有實施，但在台灣來講，這是一個全新的概念。不管是法界或社會大眾，對這個概念其實都很陌生。法務部擬定的原始條文，他有看過，評估其中有很多不確定性的概念。

劉韋德認為，如果這些概念沒有進一步釐清，貿然地實施的話，可能會引起社會更多的紛爭。當然並不是絕對的排斥或拒絕，不過還是希望能有更多的溝通、對話，讓這個制度經過討論之後，再來實施。

劉韋德也說，修法前，特留分制度是近百年前的制度，實務上長期衍生變相懲罰無子女者、與現代社會脫節、侵害憲法財產權與遺囑自由、甚至容易成為爭訟導火線。此次修法，保障廣大單身族及頂客族對遺囑自由權利的深切期待，也避免社會上繼續出現兄弟姊妹特留分制度的受害者。

劉韋德提到，過去很多人想把財產完整留給真正照顧自己的人，卻因法律規定而被迫分給多年沒往來甚至有恩怨的兄弟姊妹，造成許多家庭遺憾，這次修法讓財產分配權回到被繼承人手上，是台灣遺產法制邁向意思自主的重要一步。

劉韋德提醒，這段期間新聞常報導「廢除兄弟姊妹特留分」，大眾很多誤以為「以後兄弟姊妹就分不到遺產了」或「修法後就不用寫遺囑了」，這在法律上是完全錯誤的觀念。民眾唯有透過生前訂立合法有效的遺囑，才能真正啟動新法賦予的「遺囑自由權」。

遺囑協會呼籲大眾，愛與尊嚴的最高體現是提早規劃，唯有透過有效完整的遺囑，才能真正實現財產自主、捍衛善終尊嚴。