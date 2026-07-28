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民團發起8/1凱道集會 國民黨：未規畫動員 但高度重視並樂見其成
針對生命權平等協會、中華人權協會等多個民間團體發起8月1日（周六）「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」等訴求的凱道集會，國民黨今天表示，立法院黨團成員將自由參加，黨中央並無動員規畫。
國民黨表示，黨中央及立法院黨團都高度重視相關訴求，也樂見更多民眾站出來，共同要求政府還給人民安全的生活。立院黨團成員將自由參加，黨中央並沒有動員規畫。
國民黨指出，如同致癌油蔓延全台，民進黨執政不斷侵蝕台灣社會的健康與安全，不僅讓毒駕、酒駕惡行頻傳，更使基層警察背負沉重壓力卻得不到足夠保障。
國民黨表示，重大治安事件接連發生，司法卻未能還給犯罪被害人應有的公道，政府應正視民怨、落實司法正義並全面改善治安，不能讓台灣民眾活在恐懼不安之中。
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