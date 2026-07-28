民團發起8/1凱道集會 國民黨：未規畫動員 但高度重視並樂見其成

行政院前政務委員張景森因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，宣布退出參加32年的民進黨，更稱不排除選宜蘭縣長。張景森今天態度大轉彎，指退黨是氣話，會繼續留黨察看，當民進黨的烏鴉，他也不會遷戶籍選縣長，建議找在地人參選，「若找我，那跟國民黨立委吳宗憲沒什麼差別」。

2026-07-28 11:22