大轉彎！張景森不選宜蘭縣長還偷臭吳宗憲 認退黨是氣話將留下當烏鴉

行政院前政務委員張景森因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，宣布退出參加32年的民進黨，更稱不排除選宜蘭縣長。張景森今天態度大轉彎，指退黨是氣話，會繼續留黨察看，當民進黨的烏鴉，他也不會遷戶籍選縣長，建議找在地人參選，「若找我，那跟國民黨立委吳宗憲沒什麼差別」。

對於退黨一事，張景森今日接受廣播節目POP撞新聞專訪時指出，這個形式不是很合理，他太太說，他是反對高鐵不是反對民進黨，但退黨不是否定高鐵，而是否定民進黨，這樣不合邏輯，也有很多朋友勸說他留在民進黨當烏鴉，既然愛民進黨，留在民進黨當烏鴉也很好。

張景森坦言，退黨是氣話，他會「留黨察看」，繼續當烏鴉，如果他跑掉後，黨內就沒有不一樣的聲音；主持人黃暐瀚追問，所以是收回退黨的聲明？張景森說，會留下來繼續觀察，如果真的很失望，就去辦理退黨手續。

至於是否確定參選宜蘭縣長，張景森坦言，他根本不喜歡選舉，若要選也該找當地人，而非他這個外地人，「找我的話，我跟吳宗憲就沒有什麼差別，為了選縣長跑去那裡」。

他接受媒體聯訪時也說，會持續關注高鐵，但犯不著跑去選縣長攪局，也無助高鐵議題，「那是害我」、「最後我也沒遷戶籍」，關心宜蘭高鐵的人可能要推公投，那就搞公投不要搞選舉，若有推動公投，他會幫忙。

對於擔任政務委員期間為何沒提出反對，張景森說，高鐵延伸宜蘭時經費原為1000億元，前院長蘇貞昌實地現勘時為1800億元，蘇指示交通部兼顧民意和專業，若有效益且可行都樂觀其成，他當然不反對，如今經費增加4倍，效益有增加4倍嗎？既然評估後沒效益，為什麼繼續往前推？最後就沒辦法回頭，「死雞仔拄硬篤（台語指理虧仍硬撐）」。

行政院長卓榮泰曾對外指出，期盼張景森未來能持續協助政府，與工程團隊共同推動高鐵延伸宜蘭。張景森說，行政院、民進黨有任何需要他幫忙都沒問題，但大船很難轉彎，政策已經開到那裡，若要喊停難度很大，還是會想辦法兼顧民意和專業，如同蘇貞昌指示，要是有效益的方案。