立院三讀未滿千噸非國籍遊艇不適用強制引水

為配合國家推動遊艇觀光政策，立法院會今天三讀修正通過引水法第6條條文，放寬非中華民國遊艇不適用強制引水的規定，增訂總噸位未滿1000的非中華民國遊艇，不適用強制引水的規定。

現行引水法規定，交通部基於航道及航行的安全，對引水制度的施行，分強制引水與自由引水兩種。而強制引水的實施，由交通部以命令定之。未滿1000總噸的中華民國船舶、未滿500總噸的非中華民國船舶，不適用強制引水規定。

為配合國家推動遊艇觀光政，立法院會今天三讀修正通過引水法第6條條文，修正不適用強制引水的項目，放寬非中華民國遊艇不適用強制引水的規定。

三讀條文明定，不適用強制引水的非中華民國船舶，比照中華民國船舶總噸位條件，修正為總噸位未滿1000的非中華民國遊艇，或總噸位未滿500的其他非中華民國船舶。

交通部航港局局長葉協隆日前表示，航港局為強化引水業務的監督管理，目前正推動引水法的修正作業。為配合遊艇觀光發展政策，在確保港口航行安全的前提下，航港局已徵詢各引水人辦事處及港務公司等意見，並獲得共識。

葉協隆指出，比照現行總噸位未達1000的中華民國船舶不適用強制引水的規定，放寬總噸位未達1000的非中華民國遊艇不適用強制引水的規定，與航港局檢討修法的方向一致，航港局尊重立法院審查結果。