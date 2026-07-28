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無人機條例昨初審就送出立院委員會因傅崐萁？ 知情者澄清：傅未承諾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委鍾佳濱昨天在立法院經濟等3委員會聯席審查無人機載具條例草案時，發言點名國民黨團總召傅崐萁曾向美國在台協會（AIT）承諾昨天一定會將草案送出委員會。知情者今天表示，傅崐萁並不是向AIT承諾無人機法案推進的具體時程，而是向AIT重申國民黨團對期盼美台合作發展無人機產業的立場。

立法院經濟、外交及國防、交通委員會昨天聯席審查無人載具相關條例草案，多達14個版本，因全無共識，會議主席、民眾黨籍立委洪毓祥裁示所有條文全部保留，送出委員會，交付院會討論前須先經朝野黨團協商。

由於鍾佳濱昨天點名傅崐萁曾向（AIT）科長級官員承諾，無人機條例草案昨必出委員會，無人機條例昨天就真的送出委員會，引發相關討論。知情人士今天表示，傅崐萁並未承諾，而是重申立場與無人機產業對台的重要性、美台合作的可能性，且對象並非AIT科長層級官員，而是AIT處長谷立言。

知情人士透露，傅崐萁與AIT官員見面，是在一場餐敘上，而該餐敘為商業界餐敘，多為商業界人士出席。與會人士表示，谷立言帶著AIT經濟組與會，而傅崐萁在席間向谷立言當面強調，無人機產業能成為台灣下一個護國神山。

該人士還原，傅崐萁當場向谷立言表示，國民黨以無人機產業發展為念，美台可以有技術合作、移轉等，美國相關訂單也可交由台灣接下，無人機產業的發展對於台灣的未來至關重要。但傅崐萁與會期間全然沒有應允谷立言或美方任何官員，無人載具特別條例草案何時送出委員會、何時三讀，因此並無承諾一說。

傅崐萁 無人機 鍾佳濱

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