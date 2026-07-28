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整理包／單身、頂客族注意！刪除兄弟姊妹特留分 九大重點一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
特留分修法，前後重點對照
特留分修法，前後重點對照

立法院會28日三讀通過修正《民法》部分條文，刪除兄弟姊妹特留分，將自總統公布六個月後施行；立法院三讀通過的法律，移送總統及行政院，由總統於收到後10日內發布之。台灣遺囑協會理事長劉韋德律師提醒，此次修法後，單身族與頂客族是影響最深的兩大族群。

單身無子嗣者：

過去單身者過世後，即使生前立了遺囑，想把財產全數留給長期照顧自己的同居伴侶、摯友或捐贈給公益團體，但兄弟姊妹仍可依法主張遺產三分之一的特留分。修法後單身族只要立好合法遺囑，即可將完整遺產留給特定對象，旁系手足完全無權請求。

頂客族（夫妻無子女）：

過去當頂客族夫妻其中一方過世，生存配偶並不能獨得遺產，必須與過世一方的手足「共同繼承」。修法後全面解套，夫妻雙方只要各自先立下遺囑指定「財產由生存配偶完全繼承」，便能完全保障生存配偶的生活保障，不再受手足分產牽制。

法律繼承順位並未改變：

修法僅刪除旁系血親之「特留分」，但民法第1138條「法定繼承人順位」並未改變。也就是說，如果一個人「沒有立遺囑」就過世，且無子女、父母已過世，兄弟姊妹在法律上依舊是法定繼承人。民法修正後，立遺囑的必要性不減反增，若沒有遺囑，兄弟姊妹的應繼分會遠比特留分還多。

台灣遺囑協會提醒，民眾應特別留意九大重點：

1、修法只影響特定繼承情形，非人人適用

新法僅在被繼承人為單身族及頂客族，且父母已過世時才有適用，因為此時兄弟姊妹才會成為法定繼承人。對於社會上多數有配偶、有子女的人不會影響其繼承。

2、沒有遺囑，仍按法定應繼分分配

特留分廢除不等於「兄弟姊妹自動喪失繼承權」。若被繼承人身故時未留下有效遺囑，兄弟姊妹（或祖父母）仍是法定繼承人，這次修法只是拿掉了法律強制保留給兄弟姊妹的下限，不會自動改變分配結果。

3、舊遺囑內容建議重新檢視

過去許多人立遺囑時，為了避免特留分扣減爭議，會在遺囑中保留一部分財產給兄弟姊妹。修法後，建議民眾檢視既有遺囑，必要時可重新訂立或以遺囑補充。

4、新舊法適用的時間點問題

此次修法對於已發生之繼承案件原則上並無溯及效力，仍應依繼承開始時之舊法認定兄弟姊妹之特留分。惟修法生效前尚未終結之調解或訴訟案件，其新舊法適用問題，建議實際個案發生時諮詢律師，依修法之施行細則或過渡條款確認。

5、遺囑形式要件仍是有效與否的關鍵

特留分限制放寬後，雖然被繼承人有更大的分配自由，但前提須建立在「遺囑有效」的前提上。因此民眾在預立遺囑時，要特別注意遺囑形式不能有瑕疵，否則遺囑等於沒有預立遺囑。

6、同居伴侶、繼親家庭仍非法定繼承人

修法讓「排除兄弟姊妹特留分」變得容易，但同居伴侶、繼子女等非婚姻／血緣關係者依然不是法定繼承人，仍須透過遺囑明確指定，才能取得遺產。

7、生前贈與與保險規劃可一併檢視

修法後遺囑分配彈性提高，建議一併檢視保險受益人指定、生前贈與安排是否與遺囑內容互相配合，避免各項財產規劃彼此矛盾或重複規範。

8、家族溝通仍是預防爭議的根本

法律鬆綁只是拿掉強制性下限，並不會消除家庭成員間對財產分配的情感期待。建議在立遺囑前，視情況與家人適度溝通分配理由，降低身故後產生誤解或糾紛的可能性。

9、及早規劃，勿等身故後才處理

遺囑必須在被繼承人「意識清楚、具備遺囑能力」時訂立才有效，一旦罹患失智症或喪失意思能力，即無法再立遺囑或變更內容。修法後的自主空間再大，也需要及早規劃才能真正發揮效用。

民法 單身 行政院

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