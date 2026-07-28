刪除兄弟姊妹特留分 台灣遺囑協會：財產自主權重大里程碑

立法院上午三讀通過刪除民法第1223條第4款「兄弟姊妹特留分」規定。修法後，被繼承人若僅剩兄弟姊妹為法定繼承人時，就可依遺囑自由分配全部遺產，不再受兄弟姊妹主張特留分扣減之限制。

台灣遺囑協會上午在立法院舉行記者會，說明修法意義，遺囑協會理事長劉韋德律師對於本次立法院能迅速通過修法刪除兄弟姊妹特留分制度表示感謝，也感謝立法院對這個議題的重視。劉韋德表示修法前特留分制度是近百年前的制度，實務上長期衍生變相懲罰無子女者，與現代社會脫節、侵害憲法財產權與遺囑自由、甚至容易成為爭訟導火線，因此這次修法，除能回應保障廣大單身族及頂客族對遺囑自由權利的期待，也避免社會上繼續出現兄弟姊妹特留分制度的受害者。