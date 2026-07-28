聽新聞
0:00 / 0:00
刪除兄弟姊妹特留分 台灣遺囑協會：財產自主權重大里程碑
立法院上午三讀通過刪除民法第1223條第4款「兄弟姊妹特留分」規定。修法後，被繼承人若僅剩兄弟姊妹為法定繼承人時，就可依遺囑自由分配全部遺產，不再受兄弟姊妹主張特留分扣減之限制。
台灣遺囑協會上午在立法院舉行記者會，說明修法意義，遺囑協會理事長劉韋德律師對於本次立法院能迅速通過修法刪除兄弟姊妹特留分制度表示感謝，也感謝立法院對這個議題的重視。劉韋德表示修法前特留分制度是近百年前的制度，實務上長期衍生變相懲罰無子女者，與現代社會脫節、侵害憲法財產權與遺囑自由、甚至容易成為爭訟導火線，因此這次修法，除能回應保障廣大單身族及頂客族對遺囑自由權利的期待，也避免社會上繼續出現兄弟姊妹特留分制度的受害者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。