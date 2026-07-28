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立院三讀通過 1000噸以下外籍遊艇免強制引水
為推動遊艇觀光政策，立法院會今三讀通過「引水法」第6條條文修正，將現行500總噸以上的外籍船舶都須強制引水的規定，放寬到1000總噸以上才須雇用引水人。
現行引水法規定，交通部基於航道及航行的安全，對引水制度的施行，分強制引水與自由引水兩種。強制引水的實施由交通部以命令訂定，未滿1000總噸的中華民國船舶、未滿500總噸的非中華民國船舶，不適用強制引水規定。
因台灣水路交通日漸發展，政府推動水路遊憩政策，台灣又為海島國家船舶運輸，民進黨立委許智傑等人提出引水法第6條條文修法，放寬非中華民國遊艇不適用強制引水的規定。
三讀通過條文明定，不適用強制引水的非中華民國船舶，比照中華民國船舶總噸位條件，修正為「總噸位未滿1000的非中華民國遊艇，或總噸位未滿500的其他非中華民國船舶」。
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