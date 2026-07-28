民眾黨團點名陸委會僑委會「假考察真觀光」 批沈有忠報告不如小學生

民眾黨立法院黨團今天點名陸委會與僑委會「假考察真觀光」，民眾黨團總召陳清龍表示，行政院長卓榮泰去年對外宣稱「刪除國外旅費，台灣跟國際連結因此中斷」，然而陸委會副主委沈有忠、僑委會委員長徐佳青的考察報告卻是「爛到爆」、「不如小學生」。

民眾黨立法院黨團上午舉行「假考察、真觀光？出國報告爛到爆！」記者會，陳清龍表示，立法院正在審查今年度總預算，為人民看緊荷包是立委職責，然而卓榮泰去年對外宣稱「刪除國外旅費，台灣跟國際連結因此中斷」，多位部會首長的考察報告「真的是爛到爆」。

陳清龍指出，陸委會編列派員出國預算，過去幾年間金額增加3倍，其實部會官員出國考察，民眾黨團對此都很贊成，但是必須帶回好的經驗，細看沈有忠的考察報告，「真的是連小學生都不如」，尤其是今年5月出訪越南，考察心得只有短短兩段，所謂應該爭取越方深化與台合作，「這個連幼稚園的小朋友都知道。」

陳清龍還說，從出訪緣由與目的、出訪過程到心得與建議，陸委會明明就是要跟越南智庫進行交流，沈有忠竟然在考察報告建議「加強台越中智庫交流」、「研議舉辦台越中三方對話」，怎麼會跑出一個「中」？這是中國的「中」嗎？還是不小心「複製貼上」？民眾黨團也要請問卓榮泰，是否接受這樣的考察報告？

民眾黨團幹事長邱慧洳表示，僑委會同樣編列出國考察預算，徐佳青在今年4月22日至5月18日「出國爽玩26天」，感覺很像是在環遊世界、周遊列國，別人不說還以為是旅行社領隊，不知道是僑委會委員長的身分，如果對僑務推動沒有實質幫助，這筆錢完全就像是丟到水池裡。

邱慧洳說，根據徐佳青的考察報告，真的很像是旅行社廣告，前有飯局後有電影欣賞，完全沒有看到經驗分享，「從歐洲到美國，從大西洋到太平洋，請問到底帶回什麼經驗要跟國人報告？對於僑務推動又有什麼實質成效？」民眾黨團要求僑委會回應，民脂民膏不容許這樣浪費。