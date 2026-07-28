【重磅快評】蔣萬安再拋倒閣 民進黨霸氣勳章不見了

台北市長蔣萬安昨天拋出倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負責，綠營一片撻伐，稱蔣意圖撕裂社會，反問蔣有先問過黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁嗎？綠營的反擊何其滑稽，要論撕裂社會，當今還有人勝過推動大罷免的賴清德總統嗎？賴決心要與罷團同行之前有先問過黨內要角嗎？大罷免大失敗之後說要休養生息，結果連KUSO影片都要查水表，算那門子的休養生息？

蔣萬安受訪透露，近來有立委向他提出倒閣構想，如能透過倒閣讓卓揆為毒油事件下台、負起政治責任，當然是最好方式。如果國民黨有共識、民眾黨也支持，他樂觀其成；不過若倒閣成案、總統解散國會，對今年地方選舉會有影響，立委與總統選舉脫鉤也相當於總統任期內的期中選舉，加大國會制衡力量，這些都必須討論、思考。

民進黨發言人吳崢聞言痛批蔣無心市政，埋首於政治操作，兩度提出倒閣都是在上街、挺違法之後，意圖撕裂社會，況且倒閣權在國會，蔣下指導棋前有先問過鄭麗文、傅崐萁嗎？另一發言人綠委林楚茵則「提醒」鄭麗文、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕小心，蔣是要宣示「萬安時代」來臨，狐狸尾巴露出來了。

蔣萬安兩度提出倒閣構想，民進黨前後的反應很微妙。去年4月蔣首度拋出倒閣主張，背景是民進黨對藍營發動全台大罷免及檢警大動作偵辦國民黨基層的幽靈連署案，當時權傾一時的黨團總召柯建銘回嗆「歡迎來倒，不要縮了」，黨團展開雙臂歡迎，綠委群起圍攻反諷藍白立委「敢不敢賭上烏紗帽？」；後來朝野因財劃法覆議案與法案不副署爆發衝突，倒閣聲浪再起，卓榮泰還霸氣回應「若被倒閣將是我的民主勳章」。

這次蔣萬安再提閣自有其戰略盤算，但民進黨陣營不見昔日柯總召「展臂歡迎」的霸氣，也未聞卓榮泰重提「民主勳章」的壯烈，僅冷處理提醒蔣「地方市政屬地方首長職責」；民進黨中央則大批蔣意圖撕裂社會，有沒有先問過鄭麗文、傅崐萁？還想挑撥藍營天王們的心結，不僅低估藍營人士的智商，也讓人懷疑綠營人士的記性是否嚴重衰退？

去年，賴清德聯手柯建銘推動兩波大罷免，當時黨內有反對及質疑的聲音，其中以烏鴉立委王世堅與前副總統呂秀蓮最具代表性，王世堅還與柯建銘互槓，王不滿柯稱總統將壓軸出場，要求對方「別拿總統來說三道四」，不少綠委也私下直言大罷免激化社會對立、拉高朝野仇恨值；民進黨大老呂秀蓮更公開示警，民主國家不應追求永遠一黨獨大，並直言全面罷免「絕對不可能成功」，籲賴傾聽人民的聲音、以施政為重。

這些人的意見，賴清德顯然一個也沒有問過。第一波罷免失利後，儘管王世堅在中常會前喊話，希望賴能以國家領導人的高度站出來，拜託公民團體撤回第二波罷免案，避免社會繼續撕裂。可惜的是，賴一個字也聽不進去，反而強化「堅持與罷團同行、全力支援」的強硬對抗立場，直到最終罷免投票結果以「32比0」慘敗，賴才放軟致歉，表示「會承擔所有批評與結果」，啟動內閣改組，喊話「朝野休養生息」，回歸民生政治。

但事與願違，賴清德並未落實朝野休養生息，反而更加激化朝野對立，透過不副署、不執行立法院三讀通過的法案，行政權凌駕於立法權之上，直接「忽視國會」，朝野領袖持續零對話，爆發毒油食安風暴也只會推責地方，朝野政治互信降至冰點；昔日賴清德字字千金的「休養生息」，如今看來只不過是浮光掠影的鏡花水月而已。