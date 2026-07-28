批陳其邁敢罵不敢認 國民黨：中央誰訂20%荒謬標準？

致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安昨透露高雄市長陳其邁日前在行政院會，當場怒問中央「20%下架標準到底誰定的？」，高雄市府批蔣萬安「去脈絡化」。國民黨文傳會主委陳以信今表示，陳其邁既然敢在會議中厲聲質問，為何出會議室就噤聲？是誰拍板荒謬至極的20%下架標準？哪位中央官員該為這場史上最大的食安災難負責？

陳以信表示，食安風暴爆發至今，賴清德政府每步都走錯，一次比一次離譜。第一時間不是公開資訊，而是選擇蓋牌；第二時間硬訂出莫名其妙的20%下架標準，把地方政府搞得人仰馬翻；第三時間在真相未明、人民仍充滿疑慮時，又急著讓預防性下架商品重新上架。如今更傳出開始研究是否讓中聯油脂復工？政府決策思維一路都在替廠商解套，完全沒有站在消費者與全民食安的立場。

陳以信批評，事發至今，總統沒有道歉，院長、部長、署長沒人下台，政府卻急著思考如何讓問題廠商恢復營運。他質疑賴政府，到底是人民健康重要，還是官員官位重要？是全民食安重要？還是替廠商解套重要？

陳以信表示，20萬民眾站上凱道發出震耳欲聾的食安怒吼，要求的是公開真相、徹底究責、制度改革。然而，賴政府依舊傲慢顢頇冥頑不靈，不但沒有反省，甚至還一路護航失職官員、護航錯誤決策、護航問題廠商。20萬人民的怒吼，竟然還喚不醒這個麻木不仁的政府。

陳以信抨擊，整起事件中，政府動作最快的不是查真相，不是究責失職官員，也不是保障人民食安，而是查水表。針對萊爾小編韋淳祐製作諷刺政府的影片，刑事局竟迅速派員登門「勸導下架」。他要嚴正質問，警察上門勸導人民下架言論，法律依據到底在哪？如果沒有任何法源依據，就以國家公權力製造寒蟬效應，「這不叫警察國家，什麼才叫警察國家？」