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避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

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避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院上午三讀「民法第一千二百二十三條條文修正草案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影
立法院上午三讀「民法第一千二百二十三條條文修正草案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影

立法院會今天三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分1/3部分。藍白立委均表示，讓個人自主建立平衡，可以更有尊嚴安排身後財產，避免特留分成為撕裂親情的問題。

現行民法第1223條規定，直系血親卑親屬的特留分，為其應繼分1/2。父母的特留分，為其應繼分1/2。配偶的特留分，為其應繼分1/2。兄弟姊妹的特留分，為其應繼分1/3。 祖父母的特留分，為其應繼分1/3。

三讀通過修正後，繼承人之特留分，依下列各款規定：一、配偶之特留分，為其應繼分1/2；二、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分1/2；三、父母之特留分，為其應繼分1/2；四、祖父母之特留分，為其應繼分1/3。

立院司法及法制委員會今年4月審查時，修法版本共3種類型，分別為單純刪除兄弟姊妹的特留分；刪除兄弟姊妹、祖父母的特留分；及規定兄弟姊妹在一定條件下才可以有特留分，當時朝野立委均同意條文保留送協商。

另，今三讀新增通過「民法繼承編施行法」第12條，規範民法第1223條修正案，將在公布後6個月正式施行。

法制委員會 民法

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