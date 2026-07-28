聽新聞
0:00 / 0:00

傳卓揆不副署未來帳戶 白營嗆瞎爆

聯合報／ 記者林銘翰陳柄亦黃婉婷／台北報導

藍白立委聯手在上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲，將不執行。民眾黨發言人吳皇昇昨天點名行政院卓榮泰「真的是瞎爆了」，強調行政院長可以行使覆議權，一旦立法院維持原決議，行政院就應該依法執行。

在野黨上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，並納入成長津貼設計，兒少○歲到七歲間，政府每年撥六萬元至可隨時動支的成長津貼專戶，七至十八歲間每年撥三萬元進成長津貼專戶、三萬元至未來帳戶。但據了解，府院黨定調維持既定政策，擬透過不副署或聲請釋憲，不予執行。

行政院發言人李慧芝昨表示，行政院已提出「台灣人口對策新戰略」，將依循既定政策規畫，持續穩健推動各項措施，今年下半年起就將陸續施行，落實對民眾家庭的支持。

李慧芝說，依憲法規定，提出施政方針及編列中央政府總預算，屬於行政院法定職權。行政院今年五月已提出「台灣人口對策新戰略」，針對少子女化及人口結構變遷等挑戰，規畫十八項家庭支持措施，涵蓋「生育、養育、教育」三大階段，建構從出生到成年的完整支持體系，其中包括針對○至十八歲兒少每人每月五千元成長津貼，期望降低家庭育兒負擔，打造更友善育兒環境。

民進黨立院黨團書記長范雲也表示，藍白版本擴大貧富差距，更違反預算法，並未指明經費來源，侵犯行政權；民進黨立委鍾佳濱更嗆藍白版本違法違憲，「門都沒有」。

但吳皇昇表示，兒少未來帳戶條例是法律案，行政院不副署或不執行，不但沒有任何基礎，更是違反政治學理；一個沒有任何民意基礎的行政院長，竟然直接抵制、限制擁有完全民意基礎的立法院，這是何等的憲政荒謬，「卓榮泰你真的是瞎爆了」。

國民黨立委許宇甄也批賴政府宣稱要建立「公共支持式育兒」，如今卻傳出府院黨高層研議不副署，甚至考慮待法律公布後聲請釋憲、拒絕執行，這已經不是政策分歧，而是把孩子的未來當成政治算計。她說，在野黨早在今年初提出兒少未來帳戶法案，賴總統五月宣布「台灣人口對策新戰略」十八項措施，多項內容與藍白版本高度一致；既然政府宣稱支持育兒、照顧下一代，就該透過立法建立長久制度，而不是只靠行政命令與年度預算，讓政策隨政權更迭、政治考量而朝令夕改。

卓榮泰 行政院 民眾黨

延伸閱讀

擬不副署或不執行兒少帳戶？行政院：持續推動既定政策

黃國昌：賴總統拿香跟拜台灣未來帳戶 提得晚領得少「上路遙遙無期」

兒少未來帳戶 預估第一年將支出2,162億元

未來帳戶應搭配婚育宅 政院不副署違反法理

相關新聞

陽光行動／風氣蔓延 電子煙傳承互借 形成校園次文化

「那一次真的讓我嚇了一跳，原以為學生躲在廁所抽電子煙，因為驗尿沒問題，沒想到拿到教育局用試劑一測，竟出現兩條線，應該就是喪屍煙彈。」南部某完全中學的學務主任直言，現在校園遇到的狀況已經不是單純電子煙問題了。

陽光行動／管教困難 校內搜查電子煙 不如查校外源頭

電子煙入侵校園，校方礙於管教權退縮，僅能被動根據學生檢舉來防堵；但「搜查」規定不明確，讓許多教師態度保守。台中一名家長說，校方應在「有具體檢舉線索」或「合理懷疑」時具備檢查權力，並配備唾液快篩作為輔助工具。

傳卓揆不副署未來帳戶 白營嗆瞎爆

藍白立委聯手在上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲，將不執行。民眾黨發言人吳皇昇昨天點名行政院長卓榮泰「真的是瞎爆了」，強調行政院長可以行使覆議權，一旦立法院維持原決議，行政院就應該依法執行。

反宜蘭高鐵 張景森：不排除選縣長

行政院前政務委員張景森為反宜蘭高鐵案槓上中央，昨天更拋出震撼彈表示，希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人對宜蘭高鐵改為直鐵這個方案，給一個合理的回應，否則他不排除遷戶口到宜蘭礁溪，隨時準備登記參選。

防長：不會配合總統視導實彈演習

即將舉行的國軍漢光四十二號演習，據傳將安排賴清德總統視導其中兩場大型操演，並考慮恢復實彈科目。國防部長顧立雄昨天在立院稱，相關說法並非事實，總統的視導行程不會影響到部隊的正常演訓。國防部也表示，將在今天例行記者會說明漢光四十二號演習。

無人機條例朝野毫無共識 全數條文送協商

立法院經濟、外交及國防、財政委員會昨天聯席審查無人載具相關條例草案，朝野共提出十四個落差極大的版本。國防部長顧立雄批評國民黨團版本，國民黨團則強調，必須建構本土完整供應鏈，民進黨政府才是短視買辦思維。經過近八小時冗長討論，雖然形式上完成初審，出了委員會，但每個條文都沒有共識，全部保留送院會協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。