傳卓揆不副署未來帳戶 白營嗆瞎爆

藍白立委聯手在上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲，將不執行。民眾黨發言人吳皇昇昨天點名行政院長卓榮泰「真的是瞎爆了」，強調行政院長可以行使覆議權，一旦立法院維持原決議，行政院就應該依法執行。

在野黨上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，並納入成長津貼設計，兒少○歲到七歲間，政府每年撥六萬元至可隨時動支的成長津貼專戶，七至十八歲間每年撥三萬元進成長津貼專戶、三萬元至未來帳戶。但據了解，府院黨定調維持既定政策，擬透過不副署或聲請釋憲，不予執行。

行政院發言人李慧芝昨表示，行政院已提出「台灣人口對策新戰略」，將依循既定政策規畫，持續穩健推動各項措施，今年下半年起就將陸續施行，落實對民眾家庭的支持。

李慧芝說，依憲法規定，提出施政方針及編列中央政府總預算，屬於行政院法定職權。行政院今年五月已提出「台灣人口對策新戰略」，針對少子女化及人口結構變遷等挑戰，規畫十八項家庭支持措施，涵蓋「生育、養育、教育」三大階段，建構從出生到成年的完整支持體系，其中包括針對○至十八歲兒少每人每月五千元成長津貼，期望降低家庭育兒負擔，打造更友善育兒環境。

民進黨立院黨團書記長范雲也表示，藍白版本擴大貧富差距，更違反預算法，並未指明經費來源，侵犯行政權；民進黨立委鍾佳濱更嗆藍白版本違法違憲，「門都沒有」。

但吳皇昇表示，兒少未來帳戶條例是法律案，行政院不副署或不執行，不但沒有任何基礎，更是違反政治學理；一個沒有任何民意基礎的行政院長，竟然直接抵制、限制擁有完全民意基礎的立法院，這是何等的憲政荒謬，「卓榮泰你真的是瞎爆了」。

國民黨立委許宇甄也批賴政府宣稱要建立「公共支持式育兒」，如今卻傳出府院黨高層研議不副署，甚至考慮待法律公布後聲請釋憲、拒絕執行，這已經不是政策分歧，而是把孩子的未來當成政治算計。她說，在野黨早在今年初提出兒少未來帳戶法案，賴總統五月宣布「台灣人口對策新戰略」十八項措施，多項內容與藍白版本高度一致；既然政府宣稱支持育兒、照顧下一代，就該透過立法建立長久制度，而不是只靠行政命令與年度預算，讓政策隨政權更迭、政治考量而朝令夕改。