反宜蘭高鐵 張景森：不排除選縣長

聯合報／ 記者唐筱恬戴永華／連線報導

行政院前政務委員張景森為反宜蘭高鐵案槓上中央，昨天更拋出震撼彈表示，希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人對宜蘭高鐵改為直鐵這個方案，給一個合理的回應，否則他不排除遷戶口到宜蘭礁溪，隨時準備登記參選。

立法院交通委員會昨安排交通部官員到宜蘭考察交通建設，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表示，為了回應地方疑慮，建請中央加開高鐵說明會，並且備妥行政訴訟因應；並認為坊間擔憂「高鐵經行政院核定後，恐有心人士透過行政訴訟等手段阻擋執行」，交通部是否已預先完成法制與行政因應準備？

交通部政務次長伍勝園表示，高鐵延伸宜蘭計畫已經拍板定案，行政團隊一定會往前走；若有訴訟，等結果出爐再處理。鐵道局長楊正君指出，高鐵延伸宜蘭計畫未來如何發展，尊重法律程序，鐵道局也會做好準備；訴願或行政訴訟是環境部要去面對，這部分鐵道局會與環境部溝通。

吳宗憲表示，高鐵是帶動宜蘭都市轉型重要契機，桃園高鐵站周邊有Outlet（暢貨中心）、南港高鐵站有南港展覽館與大型商場，未來宜蘭高鐵站與鐵路高架化車站，也不能只有車站功能，應提前納入都市計畫及招商，打造宜蘭新產業與商業核心。

民進黨宜蘭縣長參選人、行政院政務顧問林國漳說，民眾對於未來高鐵車站設於宜蘭市的距離疑慮，當務之急應妥善規畫公共運輸接駁系統，讓高鐵的便利效益擴散到全縣各角落。

連日對宜蘭高鐵提出反對意見的張景森，昨在臉書發布影片表示，他宜蘭一些好友，都是從宜蘭縣前縣長陳定南時代就參與宜蘭縣整體發展計畫的人，他們覺得執政當局漠視他們聲音，因此「把我推火坑去選縣長」，雖然選舉會很累，但他不排除參選。

張景森希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人研究看看，把已規畫好的高鐵路廊，改成台鐵急速系統，然後把省下來的一五○○億元經費，將宜蘭鐵路高架化，並在每一個站做接駁轉乘系統，讓宜蘭交通更為方便；他希望兩黨參選人給一個合理的回應，否則自己不排除登記參選。值得注意的是，選舉投票日十一月廿八日，今天是參選縣長遷戶口最後一天。

民進黨宜縣議會黨團總召陳文昌昨砲轟張景森，指政院推動高鐵延伸宜蘭計畫過程中，張是政委、完全沒意見，如今卻說「盲腸高鐵」，讓人相當不以為然，簡直「換了位子、換了腦袋」。

張景森 高鐵 宜蘭 交通部

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