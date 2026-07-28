邁向執政 鄭麗文：國民黨已從羊群變獅群

國民黨中評會昨登場，黨主席鄭麗文致詞時表示，「國民黨已經從羊群變成獅群了」，年底選舉希望藍營原執政縣市能延續、綠營執政縣市重點突破、全面翻轉；希望大家團結一致、同舟共濟，贏得十一月選舉最後勝利、下一目標是國會單獨過半，二○二八年邁向執政。

鄭麗文指出，她在就職黨主席時說過，國民黨要從羊群變獅群，廿五日從上午全代會到晚上的凱道，廿萬人上街頭，縣市首長和立院黨團率領群眾發出怒吼，一個比一個更有戰鬥力、渲染力，「所以國民黨已經從羊群變成獅群了，發出獅吼、發出怒吼」。

鄭麗文說，這個怒吼代表的是人民的聲音、正義的聲音，代表的是台灣的精神、台灣的價值，一個民主的社會必須通過民意考驗，接受人民選票洗禮，證明國民黨代表的是真正台灣的主流價值、主流民意。

話鋒一轉，鄭麗文說，今年十一月的選舉至關重要，除了要將羊群變成獅群，上一次選舉，國民黨選得太漂亮了、真的太厲害了，很可惜二○二四年因為藍白在野沒有合作，錯失良機，但國民黨在國會還是成為第一大黨，下一個目標就是要單獨過半。

對於年底選情，鄭麗文坦言，目前國民黨執政的縣市，最艱困的就是嘉義市跟彰化縣；正在努力、但審慎樂觀的是新竹縣和宜蘭縣，此外，大家對高雄、屏東寄予重望，「台南、嘉義，我們也沒有放棄」。嘉義縣雖沒有黨提名的參選人，但是在野大聯盟全力一致支持無黨籍的吳品叡代表民意翻轉嘉義；嘉義市則是藍白合支持民眾黨前立委張啓楷，新竹市支持現任市長高虹安。

鄭麗文說，國民黨團隊不管在各地崗位，都在努力奮鬥打拚，大家都知道年底不能輸，台灣輸不起、耗不起，如果再繼續像現在鬥鬥鬥、亂亂亂，台灣的未來都要被耗光了；國民黨關關難過關關過，人民的期待、支持，就是最大的底氣和後盾。

民眾黨創黨主席柯文哲昨赴南投縣，陪黨籍議員參選人吳純祐到名間鄉松柏嶺受天宮參拜。針對二○二八立委席次，柯文哲說「藍白合不過半就糟糕了」；記者再問，鄭麗文喊出藍營要單獨過半，柯只說「唉唷」一聲，未正面回應。