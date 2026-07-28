聽新聞
0:00 / 0:00

邁向執政 鄭麗文：國民黨已從羊群變獅群

聯合報／ 記者鄭媁賴香珊／連線報導
國民黨主席鄭麗文昨在中評會表示，「國民黨已經從羊群變成獅群了」。記者張文玠／攝影
國民黨主席鄭麗文昨在中評會表示，「國民黨已經從羊群變成獅群了」。記者張文玠／攝影

國民黨中評會昨登場，黨主席鄭麗文致詞時表示，「國民黨已經從羊群變成獅群了」，年底選舉希望藍營原執政縣市能延續、綠營執政縣市重點突破、全面翻轉；希望大家團結一致、同舟共濟，贏得十一月選舉最後勝利、下一目標是國會單獨過半，二○二八年邁向執政。

鄭麗文指出，她在就職黨主席時說過，國民黨要從羊群變獅群，廿五日從上午全代會到晚上的凱道，廿萬人上街頭，縣市首長和立院黨團率領群眾發出怒吼，一個比一個更有戰鬥力、渲染力，「所以國民黨已經從羊群變成獅群了，發出獅吼、發出怒吼」。

鄭麗文說，這個怒吼代表的是人民的聲音、正義的聲音，代表的是台灣的精神、台灣的價值，一個民主的社會必須通過民意考驗，接受人民選票洗禮，證明國民黨代表的是真正台灣的主流價值、主流民意。

話鋒一轉，鄭麗文說，今年十一月的選舉至關重要，除了要將羊群變成獅群，上一次選舉，國民黨選得太漂亮了、真的太厲害了，很可惜二○二四年因為藍白在野沒有合作，錯失良機，但國民黨在國會還是成為第一大黨，下一個目標就是要單獨過半。

對於年底選情，鄭麗文坦言，目前國民黨執政的縣市，最艱困的就是嘉義市跟彰化縣；正在努力、但審慎樂觀的是新竹縣和宜蘭縣，此外，大家對高雄、屏東寄予重望，「台南、嘉義，我們也沒有放棄」。嘉義縣雖沒有黨提名的參選人，但是在野大聯盟全力一致支持無黨籍的吳品叡代表民意翻轉嘉義；嘉義市則是藍白合支持民眾黨前立委張啓楷，新竹市支持現任市長高虹安。

鄭麗文說，國民黨團隊不管在各地崗位，都在努力奮鬥打拚，大家都知道年底不能輸，台灣輸不起、耗不起，如果再繼續像現在鬥鬥鬥、亂亂亂，台灣的未來都要被耗光了；國民黨關關難過關關過，人民的期待、支持，就是最大的底氣和後盾。

民眾黨創黨主席柯文哲昨赴南投縣，陪黨籍議員參選人吳純祐到名間鄉松柏嶺受天宮參拜。針對二○二八立委席次，柯文哲說「藍白合不過半就糟糕了」；記者再問，鄭麗文喊出藍營要單獨過半，柯只說「唉唷」一聲，未正面回應。

2026九合一選舉 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

鄭麗文籲2026同舟共濟贏得勝利 2028國會過半邁向執政

2028藍正白副？ 柯：說不定我們有更強總統人選

725反毒油藍3本柱沒來 林俊憲：鄭麗文拉回政黨對決 還端走蔣萬安焦點

鄭麗文、盧秀燕花蓮站台 力挺游淑貞

相關新聞

傳卓揆不副署未來帳戶 白營嗆瞎爆

藍白立委聯手在上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲，將不執行。民眾黨發言人吳皇昇昨天點名行政院長卓榮泰「真的是瞎爆了」，強調行政院長可以行使覆議權，一旦立法院維持原決議，行政院就應該依法執行。

防長：不會配合總統視導實彈演習

即將舉行的國軍漢光四十二號演習，據傳將安排賴清德總統視導其中兩場大型操演，並考慮恢復實彈科目。國防部長顧立雄昨天在立院稱，相關說法並非事實，總統的視導行程不會影響到部隊的正常演訓。國防部也表示，將在今天例行記者會說明漢光四十二號演習。

邁向執政 鄭麗文：國民黨已從羊群變獅群

國民黨中評會昨登場，黨主席鄭麗文致詞時表示，「國民黨已經從羊群變成獅群了」，年底選舉希望藍營原執政縣市能延續、綠營執政縣市重點突破、全面翻轉；希望大家團結一致、同舟共濟，贏得十一月選舉最後勝利、下一目標是國會單獨過半，二○二八年邁向執政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。