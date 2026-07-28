防長：不會配合總統視導實彈演習

即將舉行的國軍漢光四十二號演習，據傳將安排賴清德總統視導其中兩場大型操演，並考慮恢復實彈科目。國防部長顧立雄昨天在立院稱，相關說法並非事實，總統的視導行程不會影響到部隊的正常演訓。國防部也表示，將在今天例行記者會說明漢光四十二號演習。

顧立雄說，總統視導漢光演習的行程還在調整，但國防部沒有計畫要在本島實施實彈科目，也不會特地為總統視導做實彈演習課目。他宣稱，總統視導漢光演習的任何行程，絕對不會影響演訓的真正意義，就是透過實戰化訓練，貼近實戰化環境，強化聯合作戰能力，相關媒體報導內容並非事實。

他表示，總統身為三軍統帥，本來就要對部隊各項演訓準備情形有所了解，並且對官兵給予慰勞；演訓的課程，或是要驗證的項目，都不會因為總統的視導行程，受到任何影響。