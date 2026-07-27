駐英代表姚金祥：川普政府持續助台 行動勝於言詞

英國「每日電訊報」今天刊出對駐英國代表姚金祥的專訪，聚焦台灣、美國與中國的關係，登上該報官網首頁。姚金祥說，美國總統川普政府持續在幕後協助台灣，實質作為的重要性勝過滔滔雄辯。

每日電訊報（Daily Telegraph）的長篇報導從比較美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）去年與今年在新加坡「香格里拉論壇」的發言切入，指出赫格塞斯去年強力批判北京的惡霸作為，示警區域衝突爆發可能「迫在眉睫」，今年談及中國時，卻大多使用正面表述與措辭，例如表達華府願與北京建構互利關係。此外，赫格塞斯今年在論壇演說提及台灣的次數是零。

報導提到，台灣與中國所在區域內的許多國家長期以來敦促華府勿過度刺激北京，因此川普（DonaldTrump）再次執政後，美方減少「好鬥」言論、美中關係可望趨於穩定，這樣的前景在區域內事實上普受歡迎，但這不意味各國願意為達成這樣的「穩定」不計代價。

根據報導，部分國家擔憂川普終究無法抵抗自身追求「交易」的本性；為換取經貿利益，他恐終將認可中國的「勢力範圍」，並默許北京實現擴張野心。

然而，報導指出，台灣官員主張，川普的對中政策可謂「出乎意料地令人振奮」；相較於其他對外政策議題，川普政府在對中策略上，顯得連貫一致。

姚金祥向「每日電訊報」表示，整體而言，川普的對中政策與前美國總統拜登（Joe Biden）大同小異，只不過在執行層面較少著力於修辭效果，傾向低調務實。

姚金祥強調，表面上，大張旗鼓的言行變少了，但在幕後，華府依然致力經營夥伴關係網絡，以抗衡中國的野心，例證包括美國與日本、韓國的同盟，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及美國、日本、澳洲和印度之間的「四方安全對話」（Quad）。

「拜登政府高調批判中國的擴張作為，特別是涉及印太區域的部分。此外，拜登政府十分重視多邊聯盟。」姚金祥指出，然而，川普政府「也在做相同的事」，只是不那麼高談闊論。

姚金祥說，川普政府基本上已著手為美中關係建立「護欄」，以管控風險、降低誤判機率。川普和團隊認為，宜少談中國、減少公開批評中國，但他們同時持續採取各項措施，以強化美國的實力與優勢。

報導提到，川普政府去年發布的國家安全戰略（NSS）將預防台海戰爭、阻卻在第一島鏈任何環節發生的侵略定調為優先要務。今年的國家防衛戰略（NDS）更直白，宣告華府將藉由「實力」、而非「對抗」，達成在印太區域對中國的嚇阻。赫格塞斯主張，這是重拾已故美國總統老羅斯福（TheodoreRoosevelt）的智慧格言：「溫言在口，大棒在手」。

姚金祥告訴「每日電訊報」，川普政府這樣的對中戰略正在發揮效果。美國官員曾警告數年，中國國家主席習近平已下令共軍至2027年做好侵略台灣的準備，但如今美國情報機關評估，中國不太可能在明年（2027年）侵台。姚金祥認為，這是美國對中政策隨時間累積形成的效果。

報導提到，川普政府施壓盟友夥伴提高國防支出，去年並核准金額破紀錄高達110億美元的對台軍售，相關舉措迫使北京對武力犯台三思。

此外，姚金祥說，中國從烏克蘭戰爭和伊朗戰爭汲取教訓，體認到「開戰容易、終戰難」。

姚金祥認為，以上種種因素有助說明為何中方在措辭上有明顯改變，也就是更強調和平穩定，淡化強行以武力「統一」台灣。

不過，報導提到，有意見認為，這樣的看法恐怕過於樂觀。假設北京確實放緩對台灣強硬蠻橫的姿態，與其說這得歸功於各界對中嚇阻成功，不如說這是因為北京方面的評估可能是，要奪取台灣已不一定需要訴諸武力。

美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）向「每日電訊報」表示，研判中國短期內仍將專注於與川普的外交往來，試圖說服川普「調整」美國長期以來的對台戰略。

康貝爾認為，有跡象顯示，中方已在「鼓勵川普往對北京有利的方向」調整行動方面取得「進展」，而這將讓台灣更加感到不安。

另一方面，有意見指出，就算北京在措辭上降溫，共軍在台灣周邊的舉措卻是日益具侵略性，中國海警並已在台灣東部海域展開所謂的「執法」巡邏，中國研究船則已數次在南海侵犯被台灣劃入禁限制區塊的水域。

根據報導，對許多分析師而言，中方顯然正企圖透過升高灰色地帶活動，為實質封鎖台灣做準備，同時逐步改變台灣海峽「現狀」。

姚金祥坦言，若世界秩序是以「勢力範圍」和「交易式的大國政治」為基礎，這恐導致災難性的後果。多數印太區域國家希望看到穩定的美中關係，但「我們不希望看到美中形成G2（兩國集團）格局」。

姚金祥指出，台灣希望看到以規則為基礎的國際秩序，但在這個需有大國支持的國際秩序中，「所有參與者都該有份」，而不只是強權說了算。

根據報導，姚金祥有信心，美方對台、對中政策的基本要素和方向將得以延續。

姚金祥說，美國高階官員多次重申，美方對台政策未有改變。此外，各界應將觀察重點放在實際作為上，而不是言詞。

報導在結尾指出，台灣的命運以及亞洲的區域均勢最終可能取決於，華府的對中政策終究是由圍繞川普的制度和機構形塑，或者是受制於川普本人的直覺和本能。