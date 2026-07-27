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AIT副處長梁凱雯將離任 林佳龍頒贈睦誼外交獎章

中央社／ 台北27日電
外交部長林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」予將離任的美國在台協會副處長梁凱雯（圖），肯定她任內對台美關係的貢獻。聯合報資料照
外交部長林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」予將離任的美國在台協會副處長梁凱雯（圖），肯定她任內對台美關係的貢獻。聯合報資料照

外交部林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」予將離任的美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯，肯定她任內對台美關係的貢獻；梁凱雯則讚揚台灣是民主的燈塔、開放社會的典範。

梁凱雯（Karin Lang）於2025年8月就任AIT副處長。林佳龍晚間在臉書發文表示，他今天於外交部頒贈「睦誼外交獎章」予梁凱雯，表彰她對深化台美關係的貢獻。在梁凱雯任內，雙方建立深厚合作默契，無論是推動「台美教育倡議」、深化「全球合作暨訓練架構（GCTF）」夥伴關係，或協調跨部會合作，她始終積極投入、貢獻良多。

林佳龍說，典禮現場除外交部人員外，也有許多AIT人員專程出席，共同向即將離任的梁凱雯表達感謝與祝福。這大概是他主持過最盛大的一場頒獎典禮，足見梁凱雯雖然在台灣服務僅一年，但對台美關係的貢獻深獲各界肯定。

林佳龍轉述，梁凱雯在典禮中分享，一年前抵達台灣後，第一場的公開活動就是在外交部為「外交小尖兵」授旗；一年後，即將離任前，又回到同一個地方接受這份榮譽。這段特別的巧合，也讓這場頒獎典禮更具意義。

林佳龍指出，近期美國建國250週年Freedom 250全球點燈活動，包括台北101在內的多處地標共同響應，均展現台美共享民主、自由價值的堅實友誼，這些成果背後，都有梁凱雯默默付出的身影。

林佳龍提到，期待台美珍貴的友誼，在更多人的共同努力下持續深化、歷久彌新。梁凱雯也再次表達對台灣的敬意，讚揚台灣是民主的燈塔，也是開放社會的典範，並鼓勵外交部與AIT年輕一代外交人員持續攜手努力，讓台美夥伴關係不斷向前。

林佳龍 AIT 外交部

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