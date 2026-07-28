陽光行動／風氣蔓延 電子煙傳承互借 形成校園次文化

聯合報／ 記者郭韋綺／專題報導

「那一次真的讓我嚇了一跳，原以為學生躲在廁所抽電子煙，因為驗尿沒問題，沒想到拿到教育局用試劑一測，竟出現兩條線，應該就是喪屍煙彈。」南部某完全中學的學務主任直言，現在校園遇到的狀況已經不是單純電子煙問題了。

他說，這學年沒結束，已處理約十件電子煙案，抓到的幾乎都是不同學生，男女都有，相關案件還發現有國小學生，「和以前抽紙菸幾乎都是固定幾名學生不同，現在的電子煙擴散得更快、更廣」，學生承認滑到影音廣告，點進去、下單到超商取貨。

這名主任說，學生購買電子煙比想像中還容易，校方查獲後會把廣告畫面、連結、ＬＩＮＥ對話截圖交給衛生單位處理，但最後總得到「ＩＰ在境外」的答覆。「你知道管道就在那裡，可是很難把它真正關掉，相當無奈」。

電子煙傳播高度數位化

一名曾任國中學務主任的教師指出，電子煙傳播已進入高度數位化，且具隱蔽性，Google搜尋可輕鬆找到販售網頁，通常賣家會要求買家加ＬＩＮＥ私下聯繫交易，學生再到超商取貨付款，「禁用的電子煙隨手可得」。更嚴重地是，同儕贈送或買賣很普遍，甚會「傳承」，校方曾查過畢業生留給學弟妹的電子煙。

外型與氣味很難被發現

他說，電子煙在校園已被視為一種「次文化」或「玩具」，學生間盛行「你借我，我借你」，透過強大的同儕認同感而彼此借用，讓抽電子煙的風氣在學生族群中快速蔓延，尤其電子煙主機四、五百元就能買到，「某次在教室執行安全檢查，學生從書包拿出四、五支電子煙，這還是國中一年級的班級，學生平均年齡僅十三歲」。

一名不具名的生教組長表示，學生取得電子煙管道多元，除了同儕介紹，也透過網路購買。他說，販售網站不會直接使用「電子煙」等關鍵字，而是以「糖果」、「飲料」等名稱包裝。

他說，許多電子煙外型像口紅、口紅膠，很難一眼辨識，不用打火機、煙味又被水果香味取代，若無檢舉，不易發現。他表示，礙於不能任意搜身或查書包的規定，即便接獲檢舉也只能旁敲側擊，如果學生否認，校方通常也沒轍。

一名學務主任指出，目前校方若評估學生屬於高風險個案，仍會依規定安排尿液篩檢。

校園 電子煙 教育局

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