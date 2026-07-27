【即時短評】能不能讓陳佩琪遊的北京就只是北京？

近日有網友在社群平台上貼文，附上貌似柯文哲太太陳佩琪的照片，並寫下「陳佩琪昨晚在北京」的內文。今天陳佩琪坦言，近期到大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊？並表示自己除了跟店員和服務員等有簡單對話，並沒有和其他什麼人多接觸交談。陳佩琪又說：「先生早上出門前還問我旅遊感想，我說amazing、great，先生笑笑說要我別寫出來，說等會青鳥就圍上來把我殺了。我反問他，台灣是被鐵幕圍著，還是威權獨裁？人民寫旅遊感想還要審查啊？」

柯文哲案已進入司法程序，政治人物家屬的私生活屬個人隱私。但看陳佩琪的遭遇，不僅連個單純的旅遊都會被有 心人拿政治有色眼鏡檢視，甚至還得背負恐遭政治網暴的恐懼。試想，若今天陳佩琪去的是東京或新加坡，會被單獨放上社群平台檢視嗎？為什麼今天她去了北京，在台灣便輕易被上綱為一個「類政治事件」，還得要特別強調沒有跟其他人多接觸交談？這不正是人民所厭惡的「寒蟬效應」？

說到底，北京從中共建政之後的數十年來，它雖是中國大陸的政治中心，但對於中國大陸人民甚至全球各國的遊客而言，相較戒備森嚴的中南海，恐怕紫禁城故宮、天壇、頤和園、清華北大校園等景點，甚至是北京烤鴨、冰糖葫蘆、炸醬麵等美食才更具有吸引力。但賴政府上台後，卻力圖將北京塑造成一個「只剩政治」的「極權國家首都」地理符號，但如此的北京意象放在當前兩岸民間交流的趨勢下，卻又顯得無比彆扭。

例如，廿二日陸委會再次更新「截至廿二日赴陸遭留置盤查、失聯、限制人身自由」數據，並表示與上周（截至十五日）相較，增加七人；但諷刺的是，根據大陸公布的數據，今年上半年台灣民眾赴陸達285萬人次，較去年同期成長逾百分之廿。兩岸關係已形成檯面下各自交流、檯面上嚴厲阻撓的態勢，如果不是網民爆料，誰會知道哪位政治人物或其家屬，去了大陸旅遊？既然上半年便有百萬人次去大陸，單一政治人物家屬去北京旅遊，又有何必須對外說明的必要？

同樣在今天，陸委會副主委沈有忠表示，大陸推出的「台青e家」服務平台恐有疑慮，「以就業、實習為名，要求民眾提供完整資料，但這些資料未來會如何被使用我們不知道」，同時不忘強調隨著地方選舉到來，大陸對台作為可能增加。其實許多往返兩岸的人可能都知曉，在大陸部分省份早幾年就出現了專門招聘台灣人才的網站專區，只是未有一個整合性的大平台。

事實上，在大陸工作過的百萬台青、台商，在入職或辦事時早已留下各種資料；推動台青去大陸更是對岸長期政策。年輕人才滿世界跑，政府善盡提醒即可，將什麼事情都與「中共介選」捆綁，何苦來哉！

對民進黨政府而言，只要赴陸實習就不可能與政治脫鉤；去北京的意義，也絕不只是吃吃烤鴨、看看故宮。但於許多民眾而言，北京，可能真的僅僅是北京：一座歷史古都、旅遊城市而已。