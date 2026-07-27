擬不副署或不執行兒少帳戶？行政院：持續推動既定政策

立法院會上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，據了解，府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行。行政院說，政府已提出台灣人口對策新戰略，其中就包含0至18歲兒少每人每月5000元成長津貼，將依循既定政策規劃，持續推動各項措施，今年下半年起將陸續施行。

立法院會三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，估每年支出約2162億元，行政院規畫兒少成長津貼1851億元，兩者相差311億元。有媒體報導指出，知情人士表示，行政院已經推出版本，並且納入明年度預算，未來會持續推動；至於在野黨版本違法違憲，未來擬以不副署，或副署公布後聲請釋憲不執行處理。

行政院發言人李慧芝指出，依據憲法規定，提出施政方針及編列中央政府總預算，屬於行政院的法定職權。行政院已於今年5月提出台灣人口對策新戰略，針對少子女化及人口結構變遷等挑戰，規畫18項家庭支持措施，涵蓋生育、養育、教育三大階段，建構從出生到成年的完整支持體系。其中，包括針對0至18歲兒少每人每月5,000元成長津貼，期望降低家庭育兒負擔，打造更友善的育兒環境。

李慧芝指出，這18項家庭支持措施，是行政院參考國際政策經驗，並經過審慎的財政評估與整體制度設計所提出的完整方案，不僅著眼於鼓勵生育，更兼顧育兒支持、教育資源及家庭照顧需求，形成相互配合、環環相扣的政策配套。

她說，行政院將依循既定政策規畫，持續穩健推動各項措施，今年下半年起就將陸續施行，落實對國人家庭的支持。

李慧芝提到，憲法亦明確規範，預算案由行政院提出，並由立法院依法審議與議決。然而，今年度中央政府總預算案送交立法院審議迄今已歷時333天，預算審議長期延宕，不僅影響政府施政規劃與資源配置，也增加各項政策推動及公共建設執行的不確定性。期盼立法院儘速完成總預算案審議，讓國家財政運作與憲政程序早日回歸正常軌道。