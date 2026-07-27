無人機條例初審通過 「全案無共識」送黨團協商

為建構台灣無人載具戰力，立法院經濟、外交國防、財政三委員會27日聯席，逐條審查朝野立委及行政院等14版本提案。會中所有條文均無共識，召委宣布，除討論事項第13案綠委鍾佳濱版另定期繼續審查，其餘各版名稱、所有條文、修正動議等均保留送出委員會，待黨團協商後院會處理。

14版本提案者包括：行政院、國民黨團、民眾黨團、林楚茵、陳素月、蔡易餘、林宜瑾、吳思瑤、賴瑞隆、賴士葆（兩版本）、李坤城、鍾佳濱、王定宇。

14版本的相異之處，主要分為五項。第一，預算編列方式，院版及多數綠委主張編列「特別預算」，認為戰力建立有急迫性，不受預算法不得充經常支出之限制。國民黨團、民眾黨團則堅持「年度常態預算」，並且眾黨團批評特別預算會造成「預算驅動而非市場驅動」。

第二，預算規模與期程可分為四種。院版及多數綠委版為新台幣2,100億元（5年期）。國民黨團版、綠委賴瑞隆版與李坤城版為2,400億元（6年期或擴大項目）。藍委賴士葆針對向美國採購「戰略級無人機」，編列500億特別預算。民眾黨團版及賴士葆另一版則提無具體金額（純產業法規）。

第三，主管機關的設定，分為兩大方向。院版及多數綠委版以「國防部」為主，認為法案本質是「軍事採購法」，主要目的是為了國防部買武器。國民黨團、民眾黨團及賴士葆產業版以「經濟部」為主，認為法案本質是「產業發展法」，國防部只是「需求方」。

第四，採購標的與技術來源。政院版及多數朝野立委版，明定採購項目為「濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇」，主攻「國內自製」。賴士葆的產業版提案較特殊，主張採購美國「高空長航時戰略偵察機、衛星資料鏈」，並強制要求外商給予40%工業合作與技術移轉。

第五，產業扶植手段的深淺分為兩種。院版及多數採購條例透過「長單、優先採購國內產品」進行「淺層扶植」。國民黨團、民眾黨團版要求建立「國家無人機產業發展戰略委員會」，及賴士葆產業版、鍾佳濱版對標《產業創新條例》規格提出租稅優惠，屬於「深層扶植」。

而跨黨派共識之處有三項。首先，背景與戰略認知一致，建設無人載具理由，皆認同現代戰爭型態改變（以俄烏戰爭為例），及因應「中共軍事威脅」、「灰色地帶襲擾」。其次，各版本皆強調「非紅供應鏈」與資安防護。第三，創造國防與產業雙贏為目標。

對於會中所有條文，朝野均無共識，召委宣布協商結論，除討論事項第13案鍾佳濱版另定期繼續審查，其餘版本的名稱、所有條文、修正動議等，均保留送院會協商處理。此次委員會審查完竣，另定期擬具審查報告，提報院會討論，並須交由黨團協商，院會討論時由召委洪毓祥進行說明。