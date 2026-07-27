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立法院逐條審查無人載具條例 賴瑞隆提案較政院版增300億

中央社／ 高雄27日電
立院3委員會今天召開聯席會議，對政院版、藍白版無人載具條例草案逐條審查。民進黨立委賴瑞隆提出強化版本，包括較政院版增300億元，及增列「其他無人載具」，提升採購彈性。聯合報系資料照
立院3委員會今天召開聯席會議，對政院版、藍白版無人載具條例草案逐條審查。民進黨立委賴瑞隆提出強化版本，包括較政院版增300億元，及增列「其他無人載具」，提升採購彈性。聯合報系資料照

立院3委員會今天召開聯席會議，對政院版、藍白版無人載具條例草案逐條審查。民進黨立委賴瑞隆提出強化版本，包括較政院版增300億元，及增列「其他無人載具」，提升採購彈性。

立法院經濟、外交及國防、財政等3委員會今天召開聯席會議，繼續審查無人載具相關條例草案。此次共納入14個版本，除行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例草案」，包含賴瑞隆在內的版本也一併排入審查。

賴瑞隆透過新聞稿表示，無人載具已是國防安全與全球科技競爭的戰略產業，台灣不能只解決眼前採購，更要為未來戰場與產業發展保留空間。

賴瑞隆提出2項關鍵強化版本，一是將經費上限較行政院版增加新台幣300億元，讓國防部有餘裕依實際需求採購更多類型無人載具；二是增列「其他無人載具」，避免採購範圍被現有機型綁死，提升國防採購韌性與科技迭代彈性。

賴瑞隆指出，台灣面對的不只是空中無人機需求，更有漫長海岸線、離島補給線與多變海域環境；若戰時遭遇封鎖，或平時面對灰色地帶襲擾、海域監偵及救災防護需求，都可能需要不同尺度、不同任務的載具。

賴瑞隆認為，除了既有攻擊型、監偵型無人機及小型無人艇，也應保留採購中大型水面無人載具（USV）、水下無人載具（UUV），並納入兼具偵蒐、救災防護與後勤支援型載具的空間，不能在立法當下就把未來5年國防需求先壓縮。

賴瑞隆強調，此次14個版本雖各有主張，但朝野最終都應回到2個核心，如何最快形成國軍需要的戰力，以及如何藉由穩定需求帶動台灣自主產業。他呼籲朝野加速完成相關條例與預算審議，讓台灣建立有韌性、有自主能力、能打進民主供應鏈的無人載具國家隊。

政院版 賴瑞隆 行政院

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