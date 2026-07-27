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黃國昌：賴總統拿香跟拜台灣未來帳戶 提得晚領得少「上路遙遙無期」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民進黨立委舉牌表達反對立場。記者葉信菉／攝影
立法院會上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，民進黨立委舉牌表達反對立場。記者葉信菉／攝影

立法院會上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行。民眾黨主席黃國昌今天表示，在野黨去年公布推動台灣未來帳戶制，賴清德總統拿香跟拜推出成長津貼，然而除了提出得晚、領得還少，甚至何時能夠上路都是未知數。

媒體報導，立法院會三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，每年支出約2162億元，行政院規劃兒少成長津貼1851億元，兩者相差311億元。知情人士表示，行政院已經推出版本，並且納入明年度預算，未來會持續推動；至於在野黨版本違法違憲，未來擬以「不副署」或「副署公布後聲請釋憲不執行」方式處理。

黃國昌在臉書發文指出，台灣未來帳戶上周三讀通過，只要依法公布就能開始施行，然而從行政院第一時間的回應，再到自由時報用頭版頭放風向說「擬不副署或不執行」，還有民進黨立委鍾佳濱今天嗆聲「違法違憲，門都沒有」，顯然違憲違到食髓知味的民進黨，打算再次如法炮製，「遺憾的是，這次被犧牲的，換作是孩子的未來。」

黃國昌說明，為了搶救少子女化問題，他和國民黨主席鄭麗文去年公布推動台灣未來帳戶，民進黨的因應之道是邊罵邊收割，賴總統今年拿香跟拜推出0到18歲成長津貼，然而除了提出得晚、領得還少，甚至何時能夠上路都是未知數，完全沒有詳細說明。

黃國昌說，立法院會上周表決台灣未來帳戶，一大票要參選縣市長的民進黨立委投下反對票，淪為行政院的橡皮圖章，直接扼殺孩子們的未來，其中大多數人選擇避談，民進黨立委蘇巧慧人不在場，結果卻被拍到請人代按反對，竟然惱羞成怒地拿行政院的大餅掩飾其可恥行徑，「連孩子的未來都反對，根本不配當縣市首長。」

黃國昌 賴清德 行政院 民眾黨 在野黨

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