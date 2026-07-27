批政院擬不副署兒少帳戶 許宇甄：把孩子的未來當成政治算計

立法院上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行。國民黨立委許宇甄今天表示，賴政府宣稱要建立「公共支持式育兒」，如今卻傳出府院黨高層研議不副署，甚至考慮待法律公布後聲請釋憲、拒絕執行，這已不是政策分歧，而是把孩子的未來當成政治算計，把對人民的承諾當成選舉口號。

許宇甄指出，在野黨早於今年初即提出兒少未來帳戶法案，賴清德總統於5月宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中多項內容與藍白版本高度一致。既然政府宣稱支持育兒、照顧下一代，就應透過立法建立長久制度，而不是只靠行政命令與年度預算，讓政策隨政權更迭、政治考量而朝令夕改。

許宇甄表示，此次三讀版本也納入民進黨立委的提案內容，並非單一政黨主張，而是經過國會充分討論形成的制度設計。如果民進黨如今仍要以不副署、不執行甚至釋憲方式阻撓，只證明民進黨接受的不是對人民有利的政策，而是只能由自己主導的政策；凡是由國會依法完成的立法成果，就算有利人民、有利孩童，也要政治杯葛到底。

許宇甄質疑，民進黨究竟是不願制度化，還是刻意保留行政裁量，好在選舉前大撒政策紅利、選後再縮水或喊停？如今法案依法完成三讀，賴政府卻傳出打算以各種方式阻擋落實，不僅踐踏立法院依法行使的立法權，更嚴重傷害憲政分權與民主制度。

許宇甄強調，每一個兒少未來帳戶，承載的是孩子受教育、培養能力、追逐夢想的希望，不是民進黨政治算計的籌碼。如果賴政府連攸關下一代未來的法案都要用政治手段阻撓，就是親手否定自己「國家一起養」的承諾，也讓人民看清楚，真正不願把照顧下一代化為國家長久責任的，正是賴清德總統所領導的民進黨政府。