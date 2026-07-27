影／陳佩琪赴北京旅遊 柯文哲加碼自爆「沒空管她」：兒子帶她去的

民眾黨前主席柯文哲今天到南投，陪同黨內縣議員參選人吳淳祐赴名間松柏嶺受天宮參拜，針對其妻陳佩琪遭質疑帳戶已遭到凍結，還能去中國北京旅遊，柯文哲直呼「為什麼不可以」，並稱他現在沒時間管她，讓兒子柯傅堯帶妻子出國。

有網友昨天在社群平台threads貼文，附上一張外貌神似陳佩琪的女性疑似在候機的照片，內文寫下「陳佩琪昨晚在北京，搭長榮BR715回台」，引發討論，甚至有人質疑陳的銀行帳戶已遭到凍結，怎麼還有辦法出去。

陳佩琪今氣得在臉書貼文，指自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊，除了跟店員、旅館服務員和公車司機有些許對話，她全程沒和其他人接觸交談，「退休後用工作賺的錢去旅遊，有什麼好大驚小怪？我錯在哪裡了？」

針對陳佩琪遭質疑帳戶已遭凍結仍去中國旅遊，柯文哲今也直呼「為什麼不可以」，更直言「我兒子帶她去的，而且現在我也沒時間管她，我兒子幫他把她帶出國。」對於電子腳鐐將改為電子手環，他則表示「8月5日的事，8月5日再煩惱。」

至於國民黨主席鄭麗文喊出11月28號要贏得最後的勝利，下一目標是藍營在國會單獨過半，2028邁向執政，遭外界質疑沒要藍白合。對此，柯文哲僅是「唉唷」了一聲，並未正面回應。