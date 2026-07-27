快訊

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

大考戴AI眼鏡重罰！大考中心拍板明年配戴不計分情節重大取消考試資格

第13號颱風白海豚生成！氣象署揭路徑 對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陳佩琪赴北京旅遊 柯文哲加碼自爆「沒空管她」：兒子帶她去的

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天到南投陪同黨內縣議員參選人吳淳祐赴名間松柏嶺受天宮參拜。記者賴香珊／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天到南投陪同黨內縣議員參選人吳淳祐赴名間松柏嶺受天宮參拜。記者賴香珊／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天到南投，陪同黨內縣議員參選人吳淳祐赴名間松柏嶺受天宮參拜，針對其妻陳佩琪遭質疑帳戶已遭到凍結，還能去中國北京旅遊，柯文哲直呼「為什麼不可以」，並稱他現在沒時間管她，讓兒子柯傅堯帶妻子出國。

有網友昨天在社群平台threads貼文，附上一張外貌神似陳佩琪的女性疑似在候機的照片，內文寫下「陳佩琪昨晚在北京，搭長榮BR715回台」，引發討論，甚至有人質疑陳的銀行帳戶已遭到凍結，怎麼還有辦法出去。

陳佩琪今氣得在臉書貼文，指自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊，除了跟店員、旅館服務員和公車司機有些許對話，她全程沒和其他人接觸交談，「退休後用工作賺的錢去旅遊，有什麼好大驚小怪？我錯在哪裡了？」

針對陳佩琪遭質疑帳戶已遭凍結仍去中國旅遊，柯文哲今也直呼「為什麼不可以」，更直言「我兒子帶她去的，而且現在我也沒時間管她，我兒子幫他把她帶出國。」對於電子腳鐐將改為電子手環，他則表示「8月5日的事，8月5日再煩惱。」

至於國民黨主席鄭麗文喊出11月28號要贏得最後的勝利，下一目標是藍營在國會單獨過半，2028邁向執政，遭外界質疑沒要藍白合。對此，柯文哲僅是「唉唷」了一聲，並未正面回應。

民眾黨前主席柯文哲今天到南投陪同黨內縣議員參選人吳淳祐赴名間松柏嶺受天宮參拜。記者賴香珊／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天到南投陪同黨內縣議員參選人吳淳祐赴名間松柏嶺受天宮參拜。記者賴香珊／攝影

陳佩琪 柯文哲 北京 民眾黨

延伸閱讀

被爆料現身北京機場 陳佩琪：我去旅遊一周 怎麼了嗎？

影／柯文哲：衛福部專家不可能突然變笨 毒油案說不清楚在掩蓋什麼？

鄭麗文籲2026同舟共濟贏得勝利 2028國會過半邁向執政

赴日旅遊竟踩雷…他曝「這時間點」再也不去 全場爆共鳴

相關新聞

影／陳佩琪赴北京旅遊 柯文哲加碼自爆「沒空管她」：兒子帶她去的

民眾黨前主席柯文哲今天到南投，陪同黨內縣議員參選人吳淳祐赴名間松柏嶺受天宮參拜，針對其妻陳佩琪遭質疑帳戶已遭到凍結，還能去中國北京旅遊，柯文哲直呼「為什麼不可以」，並稱他現在沒時間管她，讓兒子柯傅堯帶妻子出國。

綠營宜蘭總召怒反擊！批張景森卸任才轟「盲腸高鐵」 換位置換腦袋

行政院前政委張景森不滿行政院為選舉利多，火速核定沒用的北宜「盲腸高鐵」，甚至因此退出民進黨。對此民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌今天砲轟張景森，行政院推動高鐵延伸宜蘭計畫的過程中，張景森是政委、完全沒意見，如今卻說盲腸高鐵，讓人相當不以為然，簡直「換了位置、換了腦袋」。

【重磅快評】馬、蔡都被惡整過 賴清德只是玻璃心？

國民黨725上凱道前夕製作《油不得你》影片，未料遭刑事局查辦，綠營強調重點不是總統，而是任何人的聲音都不該被「盜用」，製作者以相近聲音或影像搭配AI技術讓人誤以為真恐涉偽造文書罪嫌；只是元首聲音、影像遭合成KUSO，並非賴獨有，馬英九、蔡英文習以為常，川普更是家常便飯，賴動作如此大，恐怕是來自對「萊爾校長」的長期積怨。

號召725上凱道...成國民黨共主角逐大位？蔣萬安1句話回應

北市長蔣萬安725號召人民上凱道反毒油，媒體人黃光芹今專訪蔣萬安，問蔣是否覺得自己變了？身上有一點狼性？蔣說，他一直相信的理念，就是「該做的事勇敢做、對的事堅持下去」；黃追問，有人稱蔣為國民黨共主，未來角逐總統大位？蔣回「我就是台北市長。」

被爆料現身北京機場 陳佩琪：我去旅遊一周 怎麼了嗎？

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊，除了跟店員、旅館服務員和公車司機有些許對話，她全程沒有和其他人有過任何接觸交談，「退休後用工作賺的錢去旅遊，有什麼好大驚小怪？我錯在哪裡了？」

民進黨全代會後 賴清德「一強多極」背後派系如何盤算

民進黨全代會落幕，賴清德總統在黨內領導地位進一步穩固，「一強多極」的權力結構也逐漸成形。黨內人士分析，除非年底地方選舉遭遇重大挫敗，短期內恐難有人挑戰賴清德的主導權；但表面整合之下，各派系並未停止盤算，反而隨著年底選戰逼近，重新檢視手中的地方版圖、政治資源與生存空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。