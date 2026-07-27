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蔣萬安再提倒閣…鍾佳濱譏放羊的孩子：國民黨團沒人要提倒閣案

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院經濟委員會今天舉行「如何藉由無人載具專法，強化國防自主促進國際合作發展本土產業」公聽會，由民進黨立委鍾佳濱主持。記者胡經周／攝影
立法院經濟委員會今天舉行「如何藉由無人載具專法，強化國防自主促進國際合作發展本土產業」公聽會，由民進黨立委鍾佳濱主持。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今接受網路節目專訪，提到有不少立委提倒閣，如果能透過倒閣，讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台、負起政治責任。對此，民進黨立委鍾佳濱譏諷，上次蔣萬安提倒閣，結果不了了之，因為國民黨黨團沒有人要提倒閣。民進黨團書記長范雲也說，倒閣是立委的權利，蔣萬安可以回來當立委監督中央，市長讓給更關心的人。

鍾佳濱表示，相信大家都聽過狼來了的故事，撒謊的小孩連說兩次狼來了，第三次大家就不相信他。同樣的蔣萬安也是第二次說要倒閣，上次蔣萬安講倒閣結果不了了之，因為國民黨黨團沒有人要挺他，沒有人提倒閣案，現在蔣萬安故技重施又說要倒閣，好像是昨天集會給他吃定心丸，讓他以為有條件要國民黨聯合民眾黨來倒閣。

鍾佳濱說，蔣萬安是不是市長選情不好，想趁著藍白聯手倒閣，若真的如此，那台北市長就交給更合適的民進黨台北市長參選人沈伯洋來做。

民進黨團書記長范雲說，人民關心的是如何不再發生食安問題，而不是把食安當成政治舞台，她做為台北市民，很遺憾蔣萬安似乎發言聚焦國政，市政議題都推給局處。倒閣是立委的權利，蔣萬安可以考慮回來當立委監督中央，市長讓給更關心的人。

蔣萬安 鍾佳濱 國民黨團 卓榮泰 范雲

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