綠營宜蘭總召怒反擊！批張景森卸任才轟「盲腸高鐵」換位置換腦袋

行政院前政委張景森不滿行政院為選舉利多，火速核定沒用的北宜「盲腸高鐵」，甚至因此退出民進黨。對此民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌今天砲轟張景森，行政院推動高鐵延伸宜蘭計畫的過程中，張景森是政委、完全沒意見，如今卻說盲腸高鐵，讓人相當不以為然，簡直「換了位置、換了腦袋」。

立法院交通委員會今天下鄉考察宜蘭交通建設，與會的陳文昌公開發言放砲。據了解，早年北宜直鐵路線因為通過翡翠水庫保護區，環評審查時被駁回，2019年8月行政院交通部正式納入「高鐵延伸宜蘭」做為新路線替代方案，張景森政委任期2016年5月20日至2024年5月19日，是行政院推動宜蘭高鐵案期間。

據了解，行政院7月23日核定高鐵延伸宜蘭計畫案，引起公民幫推等民團不滿，前政委張景森更不滿這是一條沒有什麼效益的「「盲腸高鐵」，宣布退出已經32年的民進黨。

陳文昌今天重砲回擊，公開批評前政委張景森把高鐵延伸宜蘭說成是「盲腸高鐵」，讓他們感到相當不以為然，回顧2019年時，北宜直鐵因為環評沒有通過，所以中央把高鐵延伸宜蘭定位成為北宜直鐵的替代方案，接下來就進行相關程序。

他說，一連串進行的程序包括提出高鐵綜合規劃、宜蘭站選址定案等，這些推動過程都是在張景森擔任政委時期、是他任職中央最有權力的時候，但他當時對這樣的決定與進行程序完全沒意見，他「攏無講」也完全沒阻擋，也沒有說要重起爐灶。

陳文昌砲轟張景森，如今行政院對於此案所進行的相關程序都差不多完成、定案了，張景森卻把高鐵延伸宜蘭說成「盲腸高鐵」，講得一文不值，簡直是「換了位置、換了腦袋」。

陳文昌說，要特別提醒張前政委與相關人士，高鐵延伸案不單單是宜蘭人的期待而已，這是全台灣人的期待，更是打造「4個90分鐘環島高效鐵路網」，一個進步國家鐵道路網的完成，全台灣的鐵路網是必要、急迫的，而宜蘭是其中一個重要的樞紐。