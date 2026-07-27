頒授古屋圭司大綬景星勳章 賴總統：台日友好重要推手

賴清德總統今天頒授日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司大綬景星勳章，表彰古屋圭司深化台日關係的卓越貢獻。賴總統表示，期待未來在古屋會長的支持下，持續攜手合作，促進彼此的繁榮與進步，為印太地區的和平、穩定與繁榮做出更多貢獻。

賴總統致詞時表示，有句諺語說：「羅馬不是一天造成的」，台日關係也是如此。如果沒有一代又一代的台灣人、日本人，長期不斷互動交流、同甘共苦、累積互信，並慢慢形成如同家人一般的羈絆，以及休戚與共的命運共同體，就不會有今天如此緊密的台日情誼，而古屋圭司就是台日友好關係的重要推手。上個月在古屋圭司的努力下，「日華議員懇談會」正式更名為「日本台灣友好議員聯盟」，正是台日友誼進一步提升的重要例證。

賴總統說，長久以來我們都看到古屋圭司為深化台日關係努力奔走的身影。從促成故宮文物首度赴日展出、推動日本國會支持台灣的國際參與，到協助台灣人在日本戶籍謄本上的國籍正名，每次關鍵時刻，古屋圭司和「日台聯」的朋友們總是站在第一線，給我們最強大的鼓勵與支持，讓台灣人民感到非常溫暖。

賴總統指出，近年來台日在關鍵科技與產業有非常密切的合作。除了台積電熊本一廠已在2024年12月量產，熊本二廠今年也確定將升級為3奈米製程；去年APEC峰會期間，日本首相高市早苗與我國領袖代表林信義資政也就台日在AI及半導體等領域，達成深化合作的戰略共識。

賴總統強調，不論國際局勢如何變化，台日永遠是彼此最溫暖的依靠、最堅實的夥伴。

古屋圭司致詞時表示，已故安倍晉三前首相倡議的「自由開放的印太戰略」（FOIP），如今已成為維護共享價值之國際社會和平與穩定的重要外交戰略；現在高市早苗亦提出「進化版FOIP」，積極推動AI數據時代的經濟基礎建設，以及強化供應鏈韌性。台灣在AI、機器人及半導體等領域具有優勢，正是FOIP不可或缺的重要夥伴。

古屋圭司說，他今年4月遭中國以頻繁訪問台灣為由進行制裁，制裁內容為沒收其在中國的私人財產，以及禁止入境中國。中國一方面主張台灣屬於一個中國，另一方面卻因他訪問台灣而實施制裁，本身即自相矛盾，況且其在中國並無任何財產，亦無前往中國的計畫，相關制裁對他毫無影響，這僅是中國一貫採取的施壓手段。正因如此他要再次強調，所有共享民主、法治及基本人權等共同價值理念的夥伴，未來更應攜手加強合作，這比任何事情都更加重要。