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影／拒絕毒酒駕 民團發起爭取司法正義集會活動

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（中）、生命權平等協會理事長林志豪（右）、土城清水因公殉職劉宗鑫所長父親劉祉源（左）等，上午在黨團舉行「 81凱道集結 爭司法正義 拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」行前記者會 。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（中）、生命權平等協會理事長林志豪（右）、土城清水因公殉職劉宗鑫所長父親劉祉源（左）等，上午在黨團舉行「 81凱道集結 爭司法正義 拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」行前記者會 。記者黃義書／攝影

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、洪孟楷、許宇甄、翁曉玲、中華人權協會理事長魏憶龍、生命權平等協會理事長林志豪、土城清水因公殉職劉宗鑫所長父親劉祉源、台北市議員陳炳甫等，上午在黨團舉行「 81凱道集結 爭司法正義 拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」行前記者會 。

林沛祥表示，近年來重大社會案件頻傳，犯罪被害人及其家屬卻還承受司法程序漫長與社會支持不足等困境，民間團體發起8月1日上凱道爭取司法正義集會活動，呼籲全民上凱道，為「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」 發聲，要求政府還給人民安全的生活、還給人民公平的司法、尊重多 數人民公投落實主權在民。

林沛祥表示，要喚起大眾對被害人權益保障的重視，並促請政府落實司法改革與社會安全網。多個民間團體組成「維護人民安全與司法正義聯盟」，發起「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」集會活動，將於8月1日（六）下午2點至5點在凱道集結，為犯罪被害人權 益與社會公平正義發聲，希望落實保護被害人人權，更期盼亂世用重典，讓被害人及其家屬的創傷與權益得以撫慰並獲得保障。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左三）、洪孟楷（右一）、許宇甄（右三）、翁曉玲（右二）、生命權平等協會理事長林志豪（右四）、土城清水因公殉職劉宗鑫所長父親劉祉源（左二）、台北市議員陳炳甫（左一）等，上午在黨團舉行「 81凱道集結 爭司法正義 拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」行前記者會 。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左三）、洪孟楷（右一）、許宇甄（右三）、翁曉玲（右二）、生命權平等協會理事長林志豪（右四）、土城清水因公殉職劉宗鑫所長父親劉祉源（左二）、台北市議員陳炳甫（左一）等，上午在黨團舉行「 81凱道集結 爭司法正義 拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」行前記者會 。記者黃義書／攝影

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