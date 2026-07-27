經濟升、政治降 親綠智庫示警執政黨

「賴政府經濟支持度上漲，但政治支持度衰退，警訊值得注意！」台派智庫TIA台灣勵志協會27日發布民調指出，55.9%民眾認為經濟好，56.3%民眾滿意賴政府施政。學者洪耀南指出，經濟支持度比上次調查增加3.1%，但政治支持度卻比上次低2.6%，這樣的反差值得執政黨警惕。

台灣勵志協會公布民調指出，55.9%民眾認為台灣目前整體經濟情況好，44.1%認為不好，認為好的民眾比5月的52.8%上升，並在過去幾次中都是穩步成長；認為不好的原因有物價太高（41.9%）、貧富差距太大（35%）、收入太低（32.8%）與房價過高（29.3%），認為不好者以國民黨支持者居多（33%），還有20到59歲（48%）。

施政滿意度方面，56.3%民眾對目前賴政府的施政感到滿意，42.2%不滿意，比上次調查58.9%低，不滿者主要以國民黨71%居多、民眾黨64%、無黨派42%，民進黨僅15%；對於立法院的表現滿意度，僅34.8%感到滿意，比5月調查的39.3%下跌4.5%，主因是「黨派利益高於國家整體利益」45.2%，民進黨支持者不滿度高達74%。

贊同民主不等於挺綠

另外，總統賴清德近日表示「只有台灣人民可以決定台灣的未來」，有84.2%民眾支持，即使連國民黨支持者都有66.1%認同；賴總統另表示「台灣應維護自身國家安全，維持民主自由的生活方式，拒絕接受統一與中共統治」，也有71.1%贊同，民進黨認同度高達9成，即使民眾黨也有67.5%、國民黨則是43.2%。

「台灣民眾對於民主是有共識的！」TIA執行長賴榮偉指出，民調顯示民進黨的基本盤強勁，但支持度的外溢效應並不高，但他們的民調也顯示，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人的支持度是有超越政黨品牌。

淡江外交與國際關係學系助理教授洪耀南說，經濟數字雖然回暖，但政治信任度沒有同步升溫，值得執政黨警惕。

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