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未來帳戶應搭配婚育宅 政院不副署違反法理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「未來帳戶通過只是第一步，應搭配20%婚育宅，逐步緩解少子化！」民眾黨新竹縣的候選人27日北上召開記者會，宣傳民眾黨相關育兒生養政策，包括「台灣未來帳戶」、凍卵補助、可負擔住宅與幼教經費補助法制化等。針對行政院恐不副署「台灣未來帳戶」，民眾黨批評違反法理。

增凍卵補助與親職假

竹北市長參選人邱臣遠在記者會表示，台灣年輕世代深陷「結不了婚、買不了房、存不了錢、不敢生小孩」的四不困境，因此將大力推動「台灣未來帳戶666方案」。該方案規劃自孩童出生起由政府發給6萬元啟動金，0至6歲發放成長津貼6萬元；7至18歲由「成長津貼」與政府「撥補款」合計每年撥入6萬元，確保孩子滿18歲時至少領到114萬元。

新竹市南區市議員參選人李玫表示，民眾黨希望在地方推出凍卵補助、AMH卵子檢測、孕期心理諮商，懷孕滿三個月發放營養金，並積極爭取將產假從8週延長至14週，同時涵蓋有薪照顧假、親職假與《人工生殖法》等生育平權配套。新竹縣議員參選人游雅婷也說，政府應大力推動社宅，爭取保留20%優先給婚育家庭承租。

應保留社宅空間

「應推動可負擔住宅與實坪制，要求新建案資訊透明化、清楚標示實坪！」游雅婷指出，未來都更及重劃區開發時，應明文規範保留一定比例空間，作為社宅與全民照護複合用地。台中市太平區議員參選人許書豪則主張，應將幼教經費補助法制化、保障2至6歲幼兒享有免學費福利。

但有媒體詢問，行政院可能對台灣未來帳戶（TFA）法案不副署或不執行。民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇回應，TFA是立法院提出的法律案，行政院稱其違憲並揚言不執行，完全違反法律學理。

他強調，行政院若認為法案窒礙難行，應依法提出覆議，若覆議經立法院表決後仍是維持原決議、則即應執行。

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政院 凍卵 邱臣遠 育兒 民眾黨

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