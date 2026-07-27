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「油不得你」警上門關切 國民黨團：中華民國已變成警察國家？

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
致癌油延燒，「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐日前發布「油不得你」影片，遭刑事局關切。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，政府應將辦案效率用於追查食安與毒油源頭，而非動用警察系統打壓政治言論，當警察的目標從犯罪者轉向批評政府的人民時，中華民國難道已變成警察國家？記者陳柄亦／攝影
致癌油延燒，「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐日前發布「油不得你」影片，遭刑事局關切。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，政府應將辦案效率用於追查食安與毒油源頭，而非動用警察系統打壓政治言論，當警察的目標從犯罪者轉向批評政府的人民時，中華民國難道已變成警察國家？記者陳柄亦／攝影

致癌油延燒，「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐日前發布「油不得你」影片，遭刑事局派員上門關切。國民黨立法院黨團今天表示，政府應將辦案效率用於追查食安與毒油源頭，而非動用警察打壓言論，當警察的目標從犯罪者轉向批評政府的人民時，中華民國難道已變成警察國家？

國民黨團今天舉行「毒油來源抓不到，要抓小編馬上到，因為，別讓萊爾不開心？」記者會。國民黨團書記長林沛祥質疑，食安危機爆發多久？毒油流入市面，政府查了多久？稽查紀錄、下架數量、受影響廠商，人民等了多久？查食安拖拖拉拉，查批評政府的人民立刻出發，查食安遲遲沒有，查人民馬上出動。難道在政府眼中，總統的面子比人民的健康更加重要嗎？

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，攸關食安的真相，行政院至今給不出交代，政府茶毒油慢半拍，查質疑政府的人卻雷厲風行。毒油真相未明，行政責任未查，人民只看到公權力選擇性執法。這種急著讓人民禁聲的反差效率，怎麼不會讓國人懷疑背後有政治的手腳？

許宇甄質疑，警方究竟何時受理？又是依據什麼程序，直接前往民眾住宅了解？辦案過程中是否有任何行政機關下指導棋？是否有高層要求加速辦理？內政部長劉世芳是否知情？有沒有全程掌握？人民今天真正恐懼的不是單一案件，而是公權力雙標，正在鋪地製造「寒蟬效應」。

許宇甄說，請行政院把打壓言論自由的「超高效率」，拿來查清毒油來源、追究失職的官員，拿來調查詐騙案件，這才是政府現在該做的正事。

國民黨立委牛煦庭說，當人民在凱道集結的時候，賴政府卻在忙著查水表。他質疑，刑事警察局的主責不是重大刑案嗎？這支影片跟重大刑案是有關聯嗎？受理檢舉就一定要上門要求筆錄，這有辦法形成未來的執法標準嗎？

警察 國民黨團 中華民國

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