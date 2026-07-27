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政院擬不副署或不執行兒少帳戶 綠批藍白違反預算法、侵犯行政權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲。聯合報系資料照
民進黨立院黨團書記長范雲。聯合報系資料照

立法院會上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行。民進黨立院黨團書記長范雲指出，藍白版本恐擴大貧富差距，且違反預算法，事前未與行政部門商量，也未指明經費來源，侵犯行政權；民進黨立委鍾佳濱更嗆，違法違憲，門都沒有。

立法院會三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，估每年支出約2162億元，行政院規劃兒少成長津貼1851億元，兩者相差311億元。有媒體報導指出，知情人士表示，行政院已經推出版本，並且納入明年度預算，未來會持續推動；至於在野黨版本違法違憲，未來擬以不副署，或副署公布後聲請釋憲不執行處理。

民進黨立院黨團今日舉行輿情記者會，范雲指出，藍白為追上行政院的兒少津貼，版本一變再變，存入額度變成無限大，此種設計，非常多學者專家在公聽會以指出，恐擴大貧富差距，而且是用納稅人的金錢來補貼的，原實施這項作法的英國也廢止了。

 范雲進一步指出，根據行政院估算，藍白版本將比兒少津貼多支出311億元，違反預算法、侵犯行政權跟憲政制度，且事前未與行政部門商量，也未指明經費來源。

她說，藍白操作民進黨反對未來帳戶，但並非如此，民進黨團支持行政院所推的「兒少成長津貼」，因為明年就能夠領，之所以反對國眾版，是因為會加大貧富差距、企業贊助款等同變相減稅、違反預算法增加歲出未指名財源，啟動金跟未來出生者欠缺普及性概念。

鍾佳濱指出，他過去在地方政府服務時，最討厭中央請客地方買單，目前藍白主張就是立法院請客行政院買單，這顯然違反財政紀律法，藍白法案未提出財源，也未經設算後再交付審議，只要藍白高興，沒有什麼不可以，三讀通過就算數，根本不用提不副署不執行，根本就是違法違憲，門都沒有。

政院 范雲 鍾佳濱 成長津貼 少子化 藍白 立法院

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