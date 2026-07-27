國民黨團籲速審無人載具條例 鍾佳濱控傅崐萁挾持立院

立法院經濟、外交國防、財政委員會舉行聯席會，審查無人載具條例草案，政院與朝野立委總共提出14個版本。民進黨立委鍾佳濱宣稱，聽聞國民黨團總召傅崐萁向美國在台協會（AIT）打包票，今天就會初審完成送出委員會，質疑立法院現在已變成傅崐萁的橡皮圖章。

鍾佳濱的草案先前未被列入討論，這次會議前才併入。他上午在法案說明時表示，上周五聽到國民黨團總召傅崐萁告訴美國在台協會（AIT）官員，條例必定會在27日完成初審送出委員會，8月28日完成三讀，但初審的版本高達14個，要一天出委員會，就是趕工，因為今天是7月27日，根據《立法院職權行使法》， 要冷凍期一個月，接著交由朝野協商，8月28日是本會期的最後一個星期五，就可以表決通過，表態給人家（美方）看，質疑立法院現在變成傅崐萁的橡皮圖章，主持會議的民進黨籍召委洪毓祥只是個棋子。

對於鍾佳濱的點名批評，洪毓祥說，自己是獨立個體，沒受人控制，他來自商界，去過很多國家，未來不做立委了，也會回歸商界，沒有任何需要靠美國的。

國民黨團則發新聞稿表示，若民進黨真心重視國防安全與產業發展，請在今日委員會聯席審查中展現具體誠意不杯葛，儘速完成立法程序，促成條例早日二、三讀，因為只有穩定的法源與充足的活水，台灣的無人機產業才能真正具備國際競爭力，建構可長可久產業發展與國防自主的雙引擎，強調國民黨版匡列2400億元預算是為了真正「建構本土完整供應鏈」。反觀民進黨政府，6年僅編列442億元，平均一年不到74億，這完全是「零碎買裝備」短視的買辦思維，根本無力支撐國防自主的戰略高度。