政院擬不副署或不執行兒少未來帳戶 民眾黨嗆卓揆「真的瞎爆了」

立法院會上周三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，傳出府院黨高層擬不副署或聲請釋憲不執行。民眾黨發言人吳皇昇今天表示，這是何等的憲政荒謬，行政院長有覆議權，一旦立法院維持原決議，行政院就應該依法執行，「行政院長卓榮泰，你真的是瞎爆了。」

立法院會三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，估每年支出約2162億元，行政院規劃兒少成長津貼1851億元，兩者相差311億元。有媒體報導指出，知情人士表示，行政院已經推出版本，並且納入明年度預算，未來會持續推動；至於在野黨版本違法違憲，未來擬以「不副署」或「副署公布後聲請釋憲不執行」方式處理。

民眾黨今天舉行少子女化對策記者會，吳皇昇受訪時指出，我國憲法第70條規定，對於行政院所提預算案，立法院不得為增加支出之提議，然而兒少未來帳戶條例為法律案，兩者法律文字完全八竿子打不著，行政院不副署或不執行，不但沒有任何基礎，更是違反政治學理。

吳皇昇還說，行政院長有覆議權，如果立法院通過的決議窒礙難行，本來就可以執行覆議權，一旦立法院維持原決議，行政院就應該依法執行，我國的憲政運作邏輯就是尊重國會，「對於行政院的相關政策或放話，我同屆的許多朋友或老師都非常不以為然。」

吳皇昇表示，我國歷經多次修憲，行政院長的人事案任命，早已不需要經過立法院同意，「我們現在的行政院長，不但沒有民意基礎，連間接民意基礎都沒有」，一個沒有任何民意基礎的行政院長，竟然直接抵制、限制擁有完全民意基礎的立法院，這是何等的憲政荒謬，「行政院長卓榮泰，你真的是瞎爆了。」