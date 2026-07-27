81再上凱道反毒駕？被指毒防會議全缺席 蔣萬安秀實證反擊「非事實」

北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油後，國民黨立院黨團昨再宣布，將響應民間團體號召人民8月1日再上凱道反毒駕，蔣今被問是否81再上凱道？還有台灣青年世代共好協會理事長張育萌指蔣上任市長，10次毒防會議竟全數缺席。蔣今重話反擊「這不是事實！」

蔣萬安今上午出席北市第一座第二運動中心新生館啟用，對於81反毒駕會不會再上凱道？還有被質疑市府0次毒防會議竟「全數缺席」。

蔣萬安今天反擊，這不是事實，另一方面，他自己每一次親自主持的治安會報，也都一定會專案針對毒品防治來進行討論，及深入研究，以及督導各項防治作為及進度。

另外，蔣也提到，包括他自己親自主持的道安會報，也針對近期毒駕的事情進行各項的深入討論、及擬定各項的防治作為。所以北市警察局近幾年，對毒品防治、查緝毒品的成效，從2023、2024到2025年都是內政部評鑑六都第一，他都會強力再一次督導，要求警察單位跨局處全面的防治毒品。