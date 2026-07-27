親綠媒體人挺宜蘭高鐵 張景森逐一反駁：不值得為錯誤政策辯護

行政院前政務委員張景森反對高鐵延伸宜蘭，一氣之下退出民進黨，華視新任總經理莊豐嘉、資深媒體人邵立中則撰文表達支持。張景森今天在社群逐一回覆相關意見，指民進黨的頭人政策有錯，應該大聲表示意見，不值得大家絞盡腦汁要替錯誤政策辯護。

張景森以莊豐嘉為例，羅列五點論述。首先，中南部旅客不用在台北換車，所以宜蘭高鐵值得興建，但運輸評估會將所有旅次、候車與轉成時間都會納入時間成本，問題在於，把所有旅客節省的轉乘時間全部加總，到底值不值得投入4000億元去建這一條高鐵？交通部心裡有數。

他說，交通建設多少都會有一點好處，但不能因為有好處就蓋，必須回答好處值不值得這麼大的成本，宜蘭高鐵顯然不值得。

張景森表示，第二是，高鐵直達可以打通台灣東西交通，但西部高鐵仍是全國最繁忙的主幹線，不會每班車都延伸宜蘭，多數旅客還是要得配合班表。直達跟轉乘可能時間差不多，花東大部分旅客仍要轉乘台鐵，換句話說，高鐵並沒有消滅轉乘，只是把轉乘地點從台北移到宜蘭。

他說，如果支持者認為「直鐵需要轉車」是一項重大缺點，那同樣的標準，高鐵其實也沒有解決這個問題。對來往花東的人來說，在宜蘭轉乘不如在台北轉乘。

張景森指出，第三，交通平權不應該只看經濟效益，他同意公共建設不能完全用投資報酬率決定，但交通平權也絕對不是每個地方都要蓋高鐵。如果這樣推論，每個縣市是不是都應該有捷運？都有國際機場？真正的交通平權，是每個地方都能得到適合自己的交通服務。

他舉例，偏鄉需要的是公車。宜蘭需要的是完善的鐵路和內部的公共運輸。花東需要的是東部幹線改善。而不是把最昂貴的交通工具變成一種政治上的平等象徵。拿昂貴無用的投資來象徵平權，應該是政治上非常誇張荒唐的國家才會做的事情。

張景森表示，第四，反對的人都是站在台北人立場，但他提出北宜直鐵不是為了台北，直鐵改善的是整條東部鐵路，受益的不只台北到宜蘭，而是宜花東的台鐵旅客，也改善整個系統，但高鐵只是增加一條終點在宜蘭的支線。哪個比較符合東部長遠利益，怎麼會是台北觀點看天下？

張景森提到，第五，人口少不應該成為反對建設的理由，但不能推導出「所以一定要蓋高鐵」，資源有限，更需要把錢花在最有效率、受益人口最多、改善最大的地方，同樣3500億元，拿來改善整個東部鐵路系統，還是只蓋一條高鐵支線？這才是真正的政策選擇。

最後，張景森表示，宜蘭高鐵最大問題是缺乏理性跟負責任的政策決定過程，執政者只跟隨選舉的肉桶政治哲學在做決定，忘了對國家、對子孫應該有的責任。有些綠營的人不能正確面對的黨的頭人也會做錯事的事實。試圖把宜蘭高鐵塑造成平權問題。

張景森說，終究還是必須回答一個最基本的問題，同樣4000多億元，有沒有更好的使用方式？應該花在這樣一個沒有效益的建設嗎？如果答案是有，那麼反對宜蘭高鐵，就不是反對宜蘭，而是希望有限的公共資源，能夠創造更大的公共利益。