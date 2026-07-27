鄭麗文籲2026同舟共濟贏得勝利 2028國會過半邁向執政

國民黨今天舉行中評會，黨主席鄭麗文致詞時表示，年底選舉希望國民黨原來執政縣市延續、綠營執政縣市重點突破、全面翻轉；希望大家團結一致、同舟共濟，贏得11月28號最後的勝利、下一目標是國會單獨過半，2028年邁向執政。

鄭麗文指出，她參選主席時說，國民黨要從羊群變獅群，25日從全代會到晚上的凱道，20萬人上街頭，縣市首長、立院黨團站上舞台率領群眾發出怒吼，一個比一個更有戰鬥力、渲染力，「所以國民黨已經從羊群變成獅群了，發出獅吼，發出怒吼。」這個怒吼代表的是人民的聲音、正義的聲音，代表的是台灣的精神、台灣的價值，一個民主的社會必須通過民意考驗，接受人民選票洗禮，證明國民黨代表的是真正台灣的主流價值、主流民意。

鄭麗文說，今年11月的選舉至關重要，除了要將羊群變成獅群，她會是最接地氣、最有行動力的黨主席，接下來的行動中常會馬上要去新竹縣，還有接下來的彰化、南部等等所有鄉鎮走透透。行動中常會也引起了很大的迴響，鼓舞了地方士氣，團結藍軍在野的力量。地方建設可以沒有時差、沒有斷層、沒有落差地反映到中央來。

鄭麗文說，今年選舉，因為上一次國民黨選得太漂亮了、真的太厲害了，很可惜2024年因為藍白在野沒有合作，錯失良機，但國民黨在國會還是成為第一大黨，下一個目標就是要單獨過半。

對於年底選情，鄭麗文說，大家對高雄、對屏東寄予重望，「台南、嘉義我們也都沒有放棄。」嘉義縣雖然沒有黨提名的候選人，但是嘉義在野大聯盟全力一致支持無黨籍的吳品叡代表民意翻轉嘉義；嘉義市則是藍白合支持民眾黨立委張啓楷，新竹市支持現任市長高虹安。

鄭麗文坦言，目前國民黨執政的縣市，最艱困的就是嘉義市跟彰化縣，所以剛剛講到彰化縣；而正在努力但審慎樂觀的是新竹縣和宜蘭縣，民進黨見縫插針、放話功力是一流，竹北也是一樣，每天一直放話說民眾黨前主席柯文哲又說了什麼，每天挑撥離間。她也特別感謝苗栗縣長鍾東錦，不只顧好苗栗，更喊出竹竹苗連線、團結。

鄭麗文說，國民黨團隊不管在各地不同崗位，大家都在努力奮鬥打拚，大家都知道年底不能輸，因為台灣輸不起、耗不起，如果再繼續像現在鬥鬥鬥、亂亂亂，台灣的未來都要被耗光了。即便媒體環境是對國民黨非常敵意的、有國家機器資源，甚至動用司法，還是必須要關關難過關關過，因為有人民的期待、支持，就是他們最大的底氣和後盾。