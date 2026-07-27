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平溪碰面後 侯友宜再邀美日代表淡水夜航交流

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在臉書分享，昨晚邀請美國在台協會AIT處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之一同搭船夜航淡水河。圖／摘自侯友宜臉書
新北市長侯友宜今天在臉書分享，昨晚邀請美國在台協會AIT處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之一同搭船夜航淡水河。圖／摘自侯友宜臉書

展現國際「厚友誼」！新北市長侯友宜今天在臉書分享，昨晚邀請美國在台協會AIT處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之一同搭船夜航淡水河，從河面欣賞淡江大橋，並介紹淡水、八里近年發展成果，分享新北市的城市建設與觀光特色。

「FriendSHIP Night in Tamsui」侯友宜臉書指出，這場航程除欣賞淡江大橋，也向谷立言、片山和之介紹淡水、八里的快速發展，以及青春山海線、漁港改造計畫等建設成果。

他指出，新北市以自然地景為基礎、人文底蘊為延伸，持續推動城市建設，希望展現兼具自然、生態與文化魅力的城市風貌，新北有最精彩、最溫暖的風景，歡迎大家常來新北，更歡迎留在新北。

侯友宜、谷立言與片山和之日前才共同受邀出席新北市平溪松苑開幕活動。活動結束後，一行人轉往貢寮卯澳漁村用餐，並與在地海女交流，深入認識東北角獨特的漁村文化。

相隔不久，三人再於淡水河畔相聚，從山城、漁村到河港，持續透過文化交流與城市建設分享，展現侯友宜外交軟實力。

新北市長侯友宜今天在臉書分享，昨晚邀請美國在台協會AIT處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之一同搭船夜航淡水河。圖／摘自侯友宜臉書
新北市長侯友宜今天在臉書分享，昨晚邀請美國在台協會AIT處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之一同搭船夜航淡水河。圖／摘自侯友宜臉書

淡水 平溪 侯友宜

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