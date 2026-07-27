避免再犯大罷免幽靈連署 國民黨重建黨員資料庫

大罷免滿一周年，國民黨黨工仍身陷罷免綠營立委連署案衍生的司法訴訟。黨務人員直言，寒蟬效應至今仍未消散。國民黨也正更新、重建黨員資料庫。

黨務人士坦言，黨工遭司法追殺，嚴重衝擊動員量能與黨內士氣，甚至有黨工被檢方「建議」不要再回黨部工作；許多志工現在連電話都不敢打，即使是一般庶務工作，都要先問一句：「會不會出問題？」

黨務人士表示，政黨運用黨員資料連署所在多有，未經當事人同意即為連署抄寫，在法律上或有疏失；但從政治角度而言，卅多名藍營立委被連署罷免，這些連署一案都沒問題嗎？罷團在這麼短時間完成補件，綠營都沒抄，大家認為合不合理？

為避免幽靈連署情況重演，鄭麗文上任黨主席後即指示組發會重建黨員資料庫，組發會近日已開始對外招標；未來新的資料庫建立後，黨中央可望透過人工排查及ＡＩ輔助，有利黨員資料更新與勾稽。

去年大罷免期間，檢調搜索國民黨十九處地方黨部；截至最新統計，各縣市罷免綠營立委連署案遭起訴一三一人、緩起訴一三八人、不起訴四十四人。