新聞眼／大罷免1周年 賴政府變的是戰術 而非態度

一年前，大罷免大失敗的當晚，賴清德總統說「這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，輿論反彈後才改口會深自檢討，並喊朝野休養生息。一年後，凱道上再度站滿要求食安的群眾，府院的回應竟是提醒到場的藍營縣市首長盡速回到工作崗位。顯然，執政黨一年來什麼都沒學到，改變的只有戰術，而非態度。

回顧去年確立「卅二比○」的大罷免結果後，賴政府內閣人事小幅改組，對於藍白主張的普發現金也拿香跟拜，堪稱姿態最軟的三個月；然而，今年開春後，民進黨政府的態度再度轉硬。

財劃法三讀後，行政院不副署，創憲政首例。面對國民黨主席鄭麗文赴陸實現「鄭習會」，執政黨再度打出抗中牌；軍購條例的路線攻防，也在這個框架裡展開。

大罷免的結果，與其說是選民支持國民黨立委，不如說是多數人不想再看到朝野惡鬥的鬧劇，想告訴執政當局：「別鬥了，去做事。」

一年來，朝野在財劃法、副署權、預算案上繼續纏鬥。對一般老百姓而言，憲政爭議並非所有人都可產生共鳴，但致癌油事件關乎最基本的食品安全，中央政府卻能演出「出事蓋牌」、「事中拖延」、「莫名上架」等荒唐戲碼。

去年八月大罷免結果底定後，賴清德接受媒體專訪，直言大罷免落幕後台灣社會需要休養生息，並期盼朝野將民生擺在第一位、政治攻防放兩邊。但一年後回看，對賴政府而言，民生與政治孰輕孰重，答案再明顯不過了。