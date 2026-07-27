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立院人士：大罷免後 賴政府繼續無視國會

聯合報／ 記者黃婉婷劉懿萱／台北報導
立法院長韓國瑜召集黨團協商115年度中央政府總預算案。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜召集黨團協商115年度中央政府總預算案。聯合報系資料照

罷免首波結果滿周年，立院人士指出，民進黨內體認到政治現實，在立法院的路線已從先前的「武鬥」轉為「文攻」，更側重論述爭取民意支持，但朝野立委互動仍壁壘分明；另一方面，行政部門持續「無視國會」，也讓朝野對立更為激化。

二○二四年大選，民進黨政府雖在三角督下贏得總統選舉，卻面臨國會朝小野大困境，時任民進黨立院黨團總召柯建銘不滿藍白作為，祭出罷免國民黨四十一席區域立委的焦土策略，結果卻全數吞敗；柯建銘在今年二月卸下「萬年總召」，黨團也不再透過激烈衝突表達訴求。

不過，立院人士觀察，這一年來，朝野立委互動仍壁壘分明，連同多個委員會的立委也難取得共識，碰上政治性法案多數保留送交協商，且本屆藍綠立委間私下幾乎零互動，相比過往前幾屆朝野立委互動更冷。

正因國會情勢暫難改變，立院人士指出，賴清德總統透過「收攏行政權」，試圖奪回執政主導權，比如今年五月推出的每人每月成長津貼五千元，原先行政院有意透過立專法推動，但總統為避免「繞遠路」，選擇以行政命令形式上路，試圖讓法案推行更順利，但對人事案、特別預算仍舊沒輒。

但據了解，民進黨內也曾思考大罷免策略是否有誤。一名民進黨立委直呼很不甘心，點名柯建銘戰術錯誤，不該全面開戰，畢竟多數台灣人仍舊良善，採「精準罷免」才能集中火力，罷免掉仇恨值高的立委，可惜柯聽不進其他人的建議，國會少數的現況無法被翻轉，這屆執政黨想推的法案，都會推得很辛苦。

也有民進黨人士認為，罷免發起者是民團，難道要跟他們說很難成功，就丟包他們嗎？大罷免未成功，藍白營問政風格沒有改變，國會現況只能靠民意推動轉變。

罷免 國會 柯建銘

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