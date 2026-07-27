2028藍正白副？ 柯：說不定我們有更強總統人選

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

針對二○二八總統大選，國民黨有黨代表提案，共推總統候選人，他黨兩岸、國防等政策須與國民黨黨章、政綱相仿，外界關注對藍白合的影響程度。民眾黨主席黃國昌昨說，現在談太早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。

民眾黨創黨主席柯文哲也回應這個話題，指日本自民黨和公明黨聯合政府是很好的示範，未來的政黨（藍白）協議書一定會一樣一樣列清楚。媒體追問，民眾黨二○二八年是不是會推副總統候選人？柯反問：「你怎麼知道只有副總統候選人？說不定民眾黨還有更強的總統候選人。」

柯文哲、黃國昌和擔任民眾黨基隆市黨部主委的基隆市副市長邱佩琳，昨帶領民眾黨提名的四名市議員參選人呂承祐、李文耀、林廷翰、黃申棟，上午先到安樂市場掃街拜票，接著前往慈雲寺參拜，再轉往信義區圓窗宮、中正區新豐街福德宮參拜。

有記者詢問，是不是覺得國民黨黨代表的提案，在測試民眾黨對兩岸態度？黃國昌說，民眾黨到目前為止，都遵循創黨主席柯文哲提出的台灣自主、兩岸和平路線，現在談二○二八年的總統選舉，為時尚早。

柯文哲說，合作本來就是分不同層面，他最喜歡用美國前國務卿布林肯在討論中美關係講的那一段話：「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須要對抗的時候對抗。」柯指出，日本的聯合政府是很好的示範，公明黨跟自民黨長期合作，一定有政黨協議書，一定會列出什麼是大家都支持的，什麼是有爭議的，然後列出可以合作的項目、不能合作的項目。

他表示，在華人幾千年來歷史中，沒有「分工合作」這個文化，現在提倡如何合作、如何分工，過程中一定會有很多問題；二○二六年選舉到現在為止，絕對比二○二四年的選舉合作好多了，將來如果要繼續合作，一定會做得愈來愈好。

2026九合一選舉 民眾黨 柯文哲 黃國昌 藍白

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