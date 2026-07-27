聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵帶來繁榮？ 張景森批交通文盲

聯合報／ 記者黃婉婷胡瑞玲／台北報導

行政院前政務委員張景森連日批評行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫。他昨再以中國高鐵為例，指公共建設從需求導向淪為政治導向後，因「客流慘淡」，多地高鐵站被迫閒置，「每鋪設一公里鐵路，都該誠實捫心自問，這條鐵路究竟是人民真正的需求，還是政治人物的利益選品？」

張景森近來接連質疑北宜高鐵是「盲腸」，質問誰在操作行政院，他昨更指「高鐵會帶來地方繁榮」的說法是交通文盲；他舉例說，中國高鐵已鋪滿全國，確實發揮龐大社會與經濟效益，地方政府將其視為萬靈丹，跟宜蘭花蓮政客一樣，以為高鐵一通，人口、產業、資金與房市就會翻倍。

「自此高鐵建設逐漸脫離交通本質，演變成一場政治競逐。」張景森批評，中國地方官員爭取高鐵，不再是因為真實的交通需求，而是為疊加政績、炒作土地與包裝ＧＤＰ，但現實是許多高鐵巨站門可羅雀，期待的企業與產業沒有降臨，反因交通過於便捷產生「吸管效應」，地方人口流失反倒加劇，平時還需投入重金維護。

他提到，近年媒體統計，中國至少廿多座高鐵站因客流慘淡被迫閒置或延後啟用；截至二○二四年底，中國國家鐵路集團總負債高達新台幣廿七兆元。

張景森說，更值得警惕的是，中國官方近年已開始收緊政策，明確設定新建高鐵的客流門檻，嚴格限制重複建設，下令不能再為政績盲目鋪路，台灣才開始盲目高喊著高鐵延伸宜蘭、甚至遠征花東，但中國高鐵已啟示，「高鐵是因為有需求才興建，而不是興建了就會憑空產生需求」。

對於張景森的批評，交通部鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭是從國家整體鐵道路網、東部聯外運輸、區域均衡發展及國土運輸韌性等面向審慎評估、規畫，並非僅以解決單一交通壅塞問題為政策目的；鐵道局並呼籲國家重大建設應以宏觀思維回歸事實與專業，為下一個世代建構發展基礎。

鐵道局副局長陳慧君表示，高鐵延伸宜蘭通車後，預估可移轉國五平日百分之十五，假日約百分之十七的小客車車流；該計畫對分擔北宜公路旅運需求具實質效益。

高鐵 張景森 北宜高鐵 宜蘭

延伸閱讀

張景森再批宜蘭高鐵 提中國高鐵建設淪政治導向後 多地客流淡慘被閒置

宜蘭高鐵爭議 張景森：誰在操作行政院？

轟宜蘭「盲腸高鐵」 張景森退黨

真蓋出盲腸高鐵 誰扛責

相關新聞

大罷免1周年…蔣萬安：綠變本加厲 撕裂社會

去年七月廿六日大罷免首波投票已滿周年，對於賴清德總統在大罷免失敗後曾喊話朝野「休養生息」，國民黨昨批評，一年過去，賴政府依然顢頇、傲慢、冥頑不靈。民眾黨也說，賴政府沒有放下對抗，反變本加厲，傲慢心態完全沒改。

立院人士：大罷免後 賴政府繼續無視國會

大罷免首波結果滿周年，立院人士指出，民進黨內體認到政治現實，在立法院的路線已從先前的「武鬥」轉為「文攻」，更側重論述爭取民意支持，但朝野立委互動仍壁壘分明；另一方面，行政部門持續「無視國會」，也讓朝野對立更為激化。

新聞眼／大罷免周年…賴政府變的是戰術 而非態度

一年前，大罷免大失敗的當晚，賴清德總統說「這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，輿論反彈後才改口會深自檢討，並喊朝野休養生息。一年後，凱道上再度站滿要求食安的群眾，府院的回應竟是提醒到場的藍營縣市首長盡速回到工作崗位。顯然，執政黨一年來什麼都沒學到，改變的只有戰術，而非態度。

避免再犯大罷免幽靈連署 國民黨重建黨員資料庫

大罷免滿一周年，國民黨黨工仍身陷罷免綠營立委連署案衍生的司法訴訟。黨務人員直言，寒蟬效應至今仍未消散。國民黨也正更新、重建黨員資料庫。

2028藍正白副？ 柯：說不定我們有更強總統人選

針對二○二八總統大選，國民黨有黨代表提案，共推總統候選人，他黨兩岸、國防等政策須與國民黨黨章、政綱相仿，外界關注對藍白合的影響程度。民眾黨主席黃國昌昨說，現在談太早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。

高鐵帶來繁榮？ 張景森批交通文盲

行政院前政務委員張景森連日批評行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫。他昨再以中國高鐵為例，指公共建設從需求導向淪為政治導向後，因「客流慘淡」，多地高鐵站被迫閒置，「每鋪設一公里鐵路，都該誠實捫心自問，這條鐵路究竟是人民真正的需求，還是政治人物的利益選品？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。