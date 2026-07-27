歷任總統視導漢光 李李登輝曾縮水降敏 蔡英文、賴清德穿迷彩裝

漢光演習於一九八四年由時任參謀總長郝柏村創立，逐步發展成國軍每年最大規模演習。由於外界高度關注，漢光演習規模，往往配合政治情勢增減，無法單純考量三軍聯合作戰訓練，近年甚至成為歷任總統表現「重視國防」的舞台。

近年總統視導漢光演習，儼然成為常態，早年情況大相逕庭：前總統李登輝並非每年蒞臨，也未必安排媒體隨行。前總統陳水扁八年任內，視導漢光演習五次。前總統馬英九上任初期，數度臨時取消視導漢光的行程，被批評不重視國防；第二任期為扭轉形象，軍方多次安排參加漢光的「主秀」。前總統蔡英文與賴清德總統時期，不僅每次漢光必出席，甚至換上迷彩野戰服亮相。

一九九○年代，漢光曾是政府因應兩岸局勢的表態工具。一九九五、一九九六年台海危機，區域局勢緊張，原訂一九九五年底舉行的漢光十二號，一直延到次年五月總統大選後，且規模大縮水，僅由各軍種自行舉行；時任國防部長蔣仲苓說，這是為減少疑慮，展現我方推動兩岸和平誠意。