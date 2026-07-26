用政治人物聲音揄揶被查水表 在野批走回獨裁：言論自由界線在哪？

中聯毒油事件持續延燒，反毒油影片事後遭到「查水表」，言論自由界線再度引發討論。在野黨立委質疑，此舉是否要讓台灣走回獨裁國家，政府切勿再以司法工具恐嚇人民；執政黨立委則說，針對有人檢舉影片，警方請製作者說明，本來就是法律賦予的權力。

國民黨立委許宇甄表示，賴政府在影片上架隔天就動用司法手段，不僅會讓民眾心生畏懼，還會擔心引發「寒蟬效應」，如果製作「政治揶揄式」的提醒影片，民眾就會遭到警方或檢調約談、搜索甚至登門關切，勢必讓社會陷入恐慌；台灣並非警察國家，切勿再以司法工具恐嚇人民。

國民黨立委鄭正鈐則說，在台灣揶揄政治人物，已經變成老百姓的另外一種生活模式，甚至也引起國際人士羨慕與關注。他認為，只要不構成惡意攻擊或誹謗，某種程度的政治諷刺與揶揄，應當被社會接受。

鄭正鈐指出，揶揄政治人物確實必須要有界線，現行刑法雖然已經有誹謗罪等相關規定，但是針對這類言論界線，是否需要透過立法進行更進一步的規範與約束，他認為可以在後續的法案審議與立法過程中被理性討論。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，一級致癌物毒油流竄全台超過三周，賴政府過去蓋牌、甩鍋及怠惰，但是看到一支諷刺時政的影片，刑事警察局動作神速，馬上就去「查水表」關切，「請問賴清德總統，民進黨政府是要帶台灣走回箝制言論的獨裁國家嗎？」

民進黨團副幹事長陳培瑜說，製作者刻意以非常相近的聲音或影像搭配AI技術讓人誤以為真，恐有涉及偽造文書，偽造文書是公訴罪，針對有人檢舉的影片，警方請製作者說明，本來就是法律所賦予的權力。

陳培瑜舉例，二〇二五年十月，國民黨主席選舉期間，台北市議員柳采葳被人惡意製作與台北市前市長郝龍斌擁吻，當時柳采葳在中廣前董事長趙少康陪同下報案，不就是一樣的事情嗎？她批評，國民黨立委徐巧芯指控「查水表」，這是在轉移焦點，把一件恐涉偽造文書的犯罪行為，刻意帶風向、合理化影片製作者的行為，目的是持續累積對賴清德總統和民進黨的仇恨。

民進黨團書記長范雲說，民主社會保障言論自由，但是利用AI深偽技術散布假訊息，破壞民主社會對資訊的信任，她反對惡意造假與政治操作。