快訊

川普重返白宮後一度熱門 「川普交易」伊朗戰爭後失靈…淪為股市輸家

雙溪規模5.6地震原因曝 雙北受盆地效應、共振效應影響「感受較明顯」

美伊連兩天停戰 伊朗與阿曼商討…如何管理船隻通過荷莫茲海峽

民眾黨團力拚無人機條例送出委員會 併案送黨團協商理性討論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院聯席委員會明天排審無人機條例，在野黨團力拚併案送出委員會。聯合報系資料照
立法院聯席委員會明天排審無人機條例，在野黨團力拚併案送出委員會。聯合報系資料照

立法院聯席委員會明天排審無人機條例，在野黨團力拚併案送出委員會。民眾黨立法院黨團今天表示，有歧見可以討論，有疑慮可以保留，但是不能因為政治杯葛，就讓台灣的產業機會原地踏步，希望各版本能夠順利送出委員會，盡早提供產業發展的法制化基礎。

立法院經濟、外交及國防、財政聯席委員會明天排審行政院、國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及朝野立委所提無人機條例草案。民眾黨團說明，無人載具是台灣未來重要的戰略產業，不僅攸關產業升級、國防韌性及供應鏈安全，更是台灣爭取國際市場、擴大技術輸出的關鍵領域。

民眾黨團表示，希望執政黨不要說一套做一套，以程序杯葛或政治對抗阻撓法案審查，盡速讓法案順利送出聯席委員會。

立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥表示，無人載具產業涉及研發、製造、測試驗證、場域應用及非紅供應鏈，並且涉及國際輸出，需要一套完整且具有前瞻性的法律制度，以此整合政府資源、建立產業標準，同時讓企業有明確且穩定的投資依據。

民眾黨團人士表示，各黨團當然可以提出不同意見，也應該針對主管機關權責、預算監督、供應鏈安全、國產化比例及產業扶植機制進行充分討論，如果部分條文暫時無法取得共識，可以保留送出委員會，留待後續黨團協商處理，而不是因為少數爭議，就讓整部法案停滯不前。

民眾黨團強調，有歧見可以討論，有疑慮可以保留，但是不能因為政治杯葛，就讓台灣的產業機會原地踏步。

民眾黨團表示，民進黨政府一再宣稱重視無人機及無人載具產業，也不斷強調國際局勢緊迫、國防自主產業發展有時程壓力，既然政府認為這項產業刻不容緩，就不應該在立法院以程序手段拖延，更不能一面高喊國防自主與產業發展，一面阻擋產業所需要的法制基礎。

「產業競爭不會等台灣完成政治攻防，國際市場更不會等我們慢慢內耗」，洪毓祥指出，美國、歐洲及亞洲各國都在加速建構無人載具供應鏈與法規體系，台灣具備資通訊、半導體、精密製造及系統整合優勢，現在正是搶占全球市場的重要窗口。

民眾黨團說，現在應該回到產業發展與國家利益的立場，理性審查、務實溝通，讓各版本順利送出經濟委員會，盡早提供產業發展的法制化基礎。

民眾黨團 無人機 外交

延伸閱讀

不遵憲、不副署…藍白除砍賴總統國務機要費 翁曉玲也砍卓揆機要費

安樂死、廢除非核有望公投！6議案逕付二讀最快年底綁大選

韓國瑜承諾推食安修法、酸綠推託 莊瑞雄：人民期待的不是政治表演

SEMICON Taiwan 2026規模創新高 AI帶動半導體產業走向「全球協作」時代

相關新聞

影／小心啊！黃國昌曝只要敢用萊爾Kuso賴清德 刑事局馬上就會上門找你

「萊爾（Liar，說謊者）校長」製作人遭警調查引發關注，民眾黨主席黃國昌今批賴清德總統主政下，動用國家機器，動用司法檢調如此得手應手，就是要恐嚇所有的台灣人，只要敢做騙子Kuso他，刑事局馬上上門找你，讓台灣倒退到威權時代莫此為甚。

「查水表之說轉移焦點」陳培瑜：萊爾校長製作人涉偽造文書 是公訴罪

「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，製作人韋淳祐昨傳遭刑事警察局關切。民進黨團副幹事長陳培瑜今天說，製作者刻意以非常相近聲音或影像搭配AI技術，讓人誤以為真，恐涉偽造文書，偽造文書是公訴罪，因此警方針對有人檢舉的影片，請製作者說明，本就是法律所賦予的權力。

民眾黨團力拚無人機條例送出委員會 併案送黨團協商理性討論

立法院聯席委員會明天排審無人機條例，在野黨團力拚併案送出委員會。民眾黨立法院黨團今天表示，有歧見可以討論，有疑慮可以保留，但是不能因為政治杯葛，就讓台灣的產業機會原地踏步，希望各版本能夠順利送出委員會，盡早提供產業發展的法制化基礎。

蔡壁如宣布到高雄佛光山短期出家修行 有人祝福有人觀望

前民眾黨立委蔡壁如今天在臉書宣布，她今天要到高雄佛光山展開短期出家修行，預計8月2日回歸，要在修持中學習慈悲，增長智慧，也重新整理自己的初心，她的臉書宣布內容，有多位網友為她加油，也有人留言說，短期出家要悟出真道理不容易。

影／藍白怎麼合？黃國昌說為時尚早 柯文哲：協議書會一樣一樣列清楚

國民黨有黨代表提案，共推總統候選人，他黨須與國民黨黨章、政綱相仿，外界關注對藍白合的影響程度。民眾黨主席黃國昌今天說，現在談太早，重要的是今年選舉，向人民展現不同政黨聯合治理模式，可以給人民更好的生活。

媒體詢問對蔡壁如出家的看法 柯文哲：要診斷才能夠治療

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲，昔日的核心幕僚蔡壁如今在臉書宣布，將前往高雄佛光山「短期出家」修行。柯文哲今面對媒體詢問看法，表示要診斷才能夠治療，（現在）什麼都不知道，怎麼講？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。