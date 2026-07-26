民眾黨團力拚無人機條例送出委員會 併案送黨團協商理性討論

立法院聯席委員會明天排審無人機條例，在野黨團力拚併案送出委員會。民眾黨立法院黨團今天表示，有歧見可以討論，有疑慮可以保留，但是不能因為政治杯葛，就讓台灣的產業機會原地踏步，希望各版本能夠順利送出委員會，盡早提供產業發展的法制化基礎。

立法院經濟、外交及國防、財政聯席委員會明天排審行政院、國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及朝野立委所提無人機條例草案。民眾黨團說明，無人載具是台灣未來重要的戰略產業，不僅攸關產業升級、國防韌性及供應鏈安全，更是台灣爭取國際市場、擴大技術輸出的關鍵領域。

民眾黨團表示，希望執政黨不要說一套做一套，以程序杯葛或政治對抗阻撓法案審查，盡速讓法案順利送出聯席委員會。

立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥表示，無人載具產業涉及研發、製造、測試驗證、場域應用及非紅供應鏈，並且涉及國際輸出，需要一套完整且具有前瞻性的法律制度，以此整合政府資源、建立產業標準，同時讓企業有明確且穩定的投資依據。

民眾黨團人士表示，各黨團當然可以提出不同意見，也應該針對主管機關權責、預算監督、供應鏈安全、國產化比例及產業扶植機制進行充分討論，如果部分條文暫時無法取得共識，可以保留送出委員會，留待後續黨團協商處理，而不是因為少數爭議，就讓整部法案停滯不前。

民眾黨團強調，有歧見可以討論，有疑慮可以保留，但是不能因為政治杯葛，就讓台灣的產業機會原地踏步。

民眾黨團表示，民進黨政府一再宣稱重視無人機及無人載具產業，也不斷強調國際局勢緊迫、國防自主產業發展有時程壓力，既然政府認為這項產業刻不容緩，就不應該在立法院以程序手段拖延，更不能一面高喊國防自主與產業發展，一面阻擋產業所需要的法制基礎。

「產業競爭不會等台灣完成政治攻防，國際市場更不會等我們慢慢內耗」，洪毓祥指出，美國、歐洲及亞洲各國都在加速建構無人載具供應鏈與法規體系，台灣具備資通訊、半導體、精密製造及系統整合優勢，現在正是搶占全球市場的重要窗口。

民眾黨團說，現在應該回到產業發展與國家利益的立場，理性審查、務實溝通，讓各版本順利送出經濟委員會，盡早提供產業發展的法制化基礎。