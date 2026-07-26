新南向政策10週年 美智庫分析台灣總合外交提6建議

台灣新南向政策進入第10年，美智庫分析外交部長林佳龍推動的總合外交並提6項建議，包括善用台灣不對稱優勢、與理念相近夥伴整合資源以及因應區域現實調整民主價值訊息傳遞。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日發布題為「南向外交：新南向政策10週年之際評估台灣『總合外交』」的分析報告。

林佳龍2024年就任外長不久後宣布一項旨在應對動盪地緣政治局勢的「總合外交」新策略，聚焦價值外交、同盟外交和經貿外交三大支柱；這三者旨在促進民主、和平與繁榮三大核心理念。

根據報告，總合外交範圍雖涵蓋全球，但成功與否很大程度上可透過該策略對台灣周圍的影響力來衡量，尤其是南亞與東南亞地區。

自前總統蔡英文2016年推動新南向政策以來，這些地區對台灣的重要性持續提升。總統賴清德去年在「新南向政策加強版」（NSP+）主軸下延續這項政策，並更重視台灣先進技術和民間交流。

報告共同作者、CSIS高級研究員李文（HenriettaLevin）表示，儘管部分觀察家認為賴政府正在淡化新南向政策的地位，但此政策的地理焦點有助外界評估總合外交如何提升台灣國際地位，特別是新南向政策邁入10週年的此刻。

對七大工業國集團（G7）民主國家而言，共享價值和地緣政治立場一致有助促進與台灣合作，相較下，新南向政策區域主要由不願代表台灣挑戰中國主權的國家組成，儘管這些國家與台灣在商業和民間方面密切往來。

南亞與東南亞的利益相關者普遍對民主訴求興趣不高，反倒更注重具體經濟機會和人力資本發展。若台海發生衝突，這些國家將深受影響，但其中許多國家認為他們在防範這類危機方面毋須扮演任何角色。

在這個背景下，不出所料，總合外交的「經貿外交」支柱在強化台灣的區域關係方面扮演要角。同時，「同盟外交」有望使台灣與其地緣政治連結最緊密的鄰近國家取得重要成果；「價值外交」盼透過與公民社會及下一代領袖建立信任，從而支持台灣實現更廣泛的區域整合。

文章提及，林佳龍形容總合外交是一種在全球創造動能的努力，協助台灣掌握「外交主動權」並推動「積極」外交參與。為實現擴大台灣國際空間的總目標，該策略旨在「透過民主價值深化國際連結、透過雙邊與多邊合作強化區域安全，以及將台灣打造成為經濟強國」。

價值外交透過支持民主、人權、自由與法治，尋求加深台灣與國際社會的連結。它正越過台灣可能難以接觸的雙邊外交，尋求授權公民社會分享台灣民主成就和建立具有草根性質的國際連結。價值外交也使台灣站在捍衛全球民主、抵禦來自威權政權的混合型與認知型威脅的最前線。

同盟外交聚焦與台灣理念相近國家合作，以維護台海現狀和更廣泛的印太區域和平。這需要台灣與關係最緊密的夥伴加深政治與安全合作，這一策略同時也設想透過合作對抗中國對台灣發動的法律戰。

經貿外交善用台灣「五大信賴產業」優勢，包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控以及次世代通訊領域，將台灣資金、人才與技術解決方案視為全球拓展的關鍵資產；另一目標則是建立具有韌性的非紅供應鏈。

報告作者表示，雖然現在對台灣總合外交做出最終評估稍嫌早，但新南向政策邁入第10年，為評估其在台灣周圍地區的發展軌跡提供重要契機。展望未來，台灣可考慮以下6項政策選項，以確保總合外交在南亞和東南亞取得成功，加快執行「新南向政策加強版」並提升台灣在這個關鍵區域的地位。

●善用不對稱優勢並與理念相近夥伴整合資源

台灣固然無法比擬中華人民共和國傾全國之力主導的資本規模，但可以在區域參與中運用自身不對稱優勢，包括賴政府推動的「五大信賴產業」。台灣還可以加強與理念相近夥伴推動共同融資模式，並探索具有互補性質的海外投資，藉此為新南向夥伴提供更吸引人的投資方案。

●追求「小多邊」經濟安排

在將「台菲經濟走廊」（TPEC）和「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）對接的既有努力基礎上，台灣可以探索其它機會，將其在半導體和智慧製造方面的投資對接美國或日本的區域倡議，藉此支持中國以外的重要供應鏈發展。

●為中小企業設立公私合營的共同投資基金

台灣大型科技公司可輕鬆應對海外市場，但中小企業可能需要政府支持才能擴展至南亞和東南亞。行政院經濟工作小組可部署一項專門的「數位新南向」融資工具，使中小企業更容易進入南亞和東南亞進行開發型投資。

●將台灣與菲律賓的合作制度化

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）治下創造的戰略動能，為擴大海上與安全合作提供獨特窗口，但台灣也須努力為菲國提供更大經濟價值，包括透過「台菲經濟走廊」。深化經濟連結有助菲律賓於2028年大選前，保護整體關係不受潛在政治變局影響。

●加強與印度合作

將印度納入台灣「總合外交雙12」（Double 12）架構，使雙邊關係獲得新動能，但不能將其視為理所當然。

台灣可透過擴大工程人才管道、鼓勵台灣企業設立聯合研發中心、為印度學生和專業人士提供更多學習中文機會，以及落實2024年雙方簽署的勞務合作備忘錄（MOU）等，將總合外交結合印度「東進」（ActEast）及「在印度製造」（Make in India）政策。

●因應區域現實調整民主價值訊息傳遞

宣揚台灣民主價值不大可能在區域內引起廣泛共鳴，但台灣政體使台灣成為強大且可靠的經濟夥伴，這或許具有更大的吸引力。再者，台灣可善用技術專長和身為民主政體抵禦中共資訊戰的經驗，協助區域內夥伴應對類似挑戰。